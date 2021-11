Očkujte se, vybízí arcibiskup

Vydání: 2021/48 Vykročme do adventu, 23.11.2021

K apelům papeže Františka i biskupů mnoha zemí světa, aby se lidé nechali očkovat proti covidu, se připojil předseda ČBK, arcibiskup Jan Graubner.

Ilustrační snímek.

Nová výzva přichází ve chvíli, kdy denní počty nově nakažených přesahují 20 tisíc a velmi rychle se zaplňují volné kapacity nemocnic, zvláště jednotek intenzivní péče. Řada nemocnic především na Moravě už požádala o pomoc armádu. Vláda zvažuje opětovné vyhlášení nouzového stavu.



„Růst počtu nakažených není výzvou ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým,“ apeloval na věřící minulý týden předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner.



Olomoucký arcibiskup si je vědom, že téma společnost rozděluje, a sám nechce přispívat k většímu rozkolu. „Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat,“ apeluje. „Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro,“ zdůrazňuje arcibiskup.



Ve svém prohlášení Jan Graubner také děkuje všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. „Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým,“ uzavírá.



Arcibiskup svým apelem navázal na stanovisko ČBK k vakcínám proti covidu z loňského prosince o morální přípustnosti vakcinace. „Při svém rozhodování nemysleme jen na sebe, ale zvláště na nejzranitelnější spoluobčany, pro něž nakazit se nemocí covid-19 znamená být ohrožen nejen na zdraví, ale též na životě,“ uvedli biskupové už loni.



Bohoslužby s respirátory



Přestože od pondělí 22. listopadu mohou na kulturní akce, do kina či do restaurací pouze očkovaní a ti, kteří covid v posledních měsících prodělali, bohoslužby mají výjimku. Není na nich nutné potvrzovat svou „bezinfekčnost“, nutný je však respirátor a dodržování rozestupů. „Pro ostatní akce kulturního a jiného obdobného charakteru (včetně těch pořádaných církví mimo bohoslužby) platí, že testy už se neuznávají a účastník musí mít dokončené očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19,“ upozorňuje nyní tiskové oddělení ČBK.



K očkování vyzvali minulý týden také slovenští biskupové. Pandemická situace se i na Slovensku prudce zhoršuje. „Jsme přesvědčení, že právě očkování je velká pomoc pro zastavení pandemie a pro záchranu tisíců lidských životů. Očkováním chráníme nejen sebe, ale i druhé,“ zdůraznili pastýři. „Kdo pochybuje, ať se rozhodne právě proto, že křesťanským povoláním je starat se nejen o sebe, ale i o bližní a pomáhat jim na cestě života. Vyslyšte tento náš hlas a modlete se a povzbuzujte spolu s námi, aby lidé nezatvrzovali svá srdce a neodmítali prostředek, který máme na pomoc v utrpení,“ dodali slovenští biskupové.



TOMÁŠ KUTIL, ALENA SCHEINOSTOVÁ

Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Domácí, Články