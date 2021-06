Novokněží nastupují do služby

Minulou sobotu přijalo svěcení pět nových kněží v Plzni, Brně, Praze a Českých Budějovicích z celkových třinácti. Další svěcení se konají tuto sobotu 26. června (v Olomouci a na Velehradě) a 3. července (v Litoměřicích).



Biskup Tomáš Holub s novokněžími P. Tomášem Kadlecem a františkánem P. Markem Vilímkem. Snímek Václav Beneš



„Od srpna budu kaplanem v Rokycanech. Jako kněz chci působit v poslušnosti biskupovi a Bohu,“ říká P. Tomáš Kadlec, jediný novokněz plzeňské diecéze. Vzhledem k tomu, že diecéze nemá v semináři momentálně žádného bohoslovce, je zřejmě na několik let zatím posledním novoknězem.



Sbírat zkušenosti



Spolu s ním vysvětil biskup Tomáš Holub františkána P. Marka Jana Vilímka z františkánské farnosti Plzeň – Severní předměstí. „Je to farnost velmi živá se spoustou mladých rodin. První rok bych chtěl především sbírat zkušenosti,“ plánuje. Oba novokněze pojí přátelství už od dob studií, proto byli za společné svěcení velmi rádi. V pražské arcidiecézi byl na kněze vysvěcen také jediný kandidát – P. Václav Šustr. Svátost přijal od kardinála Dominika Duky ve svatovítské katedrále. Jako jáhen působil od loňského září Kralupech nad Vltavou, nyní míří do pražské stodůlecké farnosti.



V Českých Budějovicích v katedrále sv. Mikuláše přijal svěcení Viktor Jaković, jáhen původem z Chorvatska. Slavnosti se zúčastnili i jeho rodiče, sourozenci a přátelé, kteří za ním přicestovali z Chorvatska. Primiční mši svatou sloužil absolvent budějovického diecézně-misijního mezinárodního semináře Redemptoris Mater o den později v Písku.



Brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil v sobotním dopoledni v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně jáhenské svěcení Josefu Janouškovi z farnosti Moravské Budějovice. Kněžské svěcení z jeho rukou poté přijal Milan Werl z farnosti Brno-Obřany, který je letos v České republice jedním z deseti diecézních novokněží. „Před třiceti lety bylo přitom jen v brněnské diecézi vysvěceno jedenáct novokněží, v roce 2001 čtyři a před deseti lety i vloni tři,“ připomněla mluvčí biskupství Martina Jandlová.



Posily do diecézí



„Po letošním svěcení zůstane v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci sedmnáct bohoslovců, k nimž nastoupí tři z Teologického konviktu. Dalších pět bohoslovců studuje v Římě,“ informoval o aktuálním stavu studentů bohosloví rektor olomouckého semináře P. Pavel Stuška. Za českou provincii je v pražském semináři nyní patnáctka bohoslovců.



