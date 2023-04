Notre Dame bude ještě hezčí

Vyčištěné vitráže, varhany i nové osvětlení – to vše rozjasní vnitřní prostor pařížské katedrály, až se koncem příštího roku otevře. O plánu oprav, na nichž se podílí padesát týmů odborníků, i o možnosti je sledovat zblízka mluví v rozhovoru generál JEAN--LOUIS GEORGELIN, pověřený dohledem nad obrovskou rekonstrukcí.



Oprava chóru z vyřezávaného dřeva. Kromě informačního centra zachycuje restaurátorské práce i výstava „Notre Dame: od stavitelů k restaurátorům“ v muzeu architektury do 29. dubna 2024. Snímek Patrick Zachman / MagnumPhotos



Informační centrum je otevřené pro všechny zdarma. Proč vůbec vzniklo?



V současnosti se nikdo do katedrály nedostane, mohou tam jen ti, kdo ji opravují. Pro veřejnost je zcela uzavřená. Nemůžeme tedy naživo ukázat, co se tam děje. Je to nebezpečné, třeba kvůli olovu (požár způsobil velkou koncentraci škodlivého olověného prachu – pozn. red.). Na druhou stranu jsme chtěli vyjít vstříc těm, kdo se zajímají o opravy, a ukázat i to, která řemesla a druhy umění se na tak velké rekonstrukci podílejí, jaké profese se zde střídají. Je to vlastně zpřístupnění stavby jiným způsobem. Doufáme, že se tak více otevřeme veřejnosti. A zaměřujeme se rovněž na mladé lidi, kteří se tak mohou dozvědět více o uměleckých řemeslech, což by je případně mohlo inspirovat při výběru budoucí profese.



A jak to tedy nyní vypadá uvnitř katedrály, přímo na stavbě?



Výškové práce spojené s opravou střechy jsou prakticky ukončené. Odmontovali jsme všechny vitráže, samozřejmě kromě rozbitých rozet, aby se mohly vyčistit. V nejbližší době se sem vrátí ony i varhany. Dokončují se rovněž restaurátorské opravy a čištění velkých pláten, obrazů, které zdobí jednotlivé kaple. Myslím, že se nám tedy daří postupovat dobře a čas na to máme.



Které renovační práce a opravy byly nejobtížnější?



To je těžké říct. Nejprve bylo potřeba se shodnout na společném zájmu. Bylo a je nutné respektovat načasování i cenu prací. A pak je tu zapotřebí i jistá rozhodnost a odhodlanost v případě, že se něco nedaří podle představ. Jde třeba o práci se dřevem, problémy jsou s olovem nebo kamenem. To všechno bylo dost v pohybu. Z technické stránky pak bylo také důležité mít jistotu, že můžeme pracovat na základech stavby, které nejsou zcela vyschlé.



Na kdy je plánováno otevření?



Předpokládáme, že k bohoslužbám by se katedrála Notre Dame mohla otevřít na konci roku 2024, tedy v prosinci. To znamená pro náboženské obřady a obecně pro veřejnost. Ovšem opravy budou uvnitř ještě pokračovat – půjde však o ty, které už nebudou bránit provozu. Pak se začne i s úpravami prostoru kolem katedrály, což bude mít na starosti zejména pařížská radnice. Půjde o velké opravy zejména kolem jižní části chrámu, budou se týkat i prostranství před chrámem a nábřeží Seiny. Tyto úpravy zaberou ještě několik let, ale nebudou lidem bránit ve vstupu.



Prezident Macron po požáru řekl, že katedrála bude po otevření ještě krásnější. Bude tomu tak?



Ano. V naší době jsme katedrálu v tak dobrém stavu neviděli. Vše bude vyčištěné, například často zmiňované vitráže. Nebude všechno komplet nové, ale odborně a precizně ošetřené, a to i v nejvyšších místech chrámu. Pořídí se také nové osvětlení, které prostory víc prozáří. Bude to skutečně nádherné. A to mluvím o interiéru, pak přijdou samozřejmě na řadu opravy exteriéru, ale tam to ještě potrvá.



Proč je vlastně tento svatostánek pro Francii tak významný?



Je to symbol. Je to především hlavní katedrála na území Francie. Tato země má křesťanské kořeny a centrem jejího křesťanství je právě katedrála Notre Dame v Paříži. A má i další symbolický význam. Určitě víte, že veškeré vzdálenosti ve Francii se počítají právě od ní, z jejího chrámového prostranství. Zásadní význam má i to, že s katedrálou se pojí všechny historické události – ať už to byla důležitost svatostánku za monarchie, provolávání Te Deum po vítězstvích nebo se zde svolávaly Generální stavy. Zcela poprvé se sešly právě tady, v katedrále Notre Dame v Paříži. Když se král po korunovaci vrátil z Remeše, první cesta vedla právě do tohoto chrámu. V novodobější historii je to Napoleonovo pomazání na krále. A mohl bych pokračovat až do současnosti. V historii Francie nenajdete žádnou z důležitých událostí, která by neměla spojitost s katedrálou Notre Dame. Pro věřící a i pro nevěřící je tato katedrála skutečným symbolem francouzského národa.



MARIE SÝKOROVÁ, spolupracovnice KT, Paříž











