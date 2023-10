Nobelova cena: Psaní je milost

Vydání: 2023/41 Synoda: Na cestu s Ježíšem, 10.10.2023, Autor: Alena Scheinostová

Za své dílo, které podle porotců „vyjadřuje nevyslovitelné“, získal minulý týden Nobelovu cenu za literaturu Nor Jon Fosse, světoznámý spisovatel, dramatik – a věřící katolík.

Jon Fosse má pověst skromného a tichého člověka, který se vyhýbá kontroverzím. Snímek Profimedia



„Jménem všech literatury znalých a čtoucích Norů mu co nejsrdečněji blahopřeji!“ vzkázal Jonu Fossemu (64) osloský biskup Bernt Ivar Eidsvig podle Vatican News a pokračoval: „Zvláště mě těší, že Fosse je katolík a že o své víře vydává svědectví. Raduji se za celý národ, a zejména za katolické Norsko.“



Norský katolický online magazín Katolsk připomíná, že je Fosse už čtvrtým Norem, který tuto cenu obdržel. Také prozaička Sigrid Undsetová byla katolička, ne však buditel Bjørnstjerne Bjørnson ani romanopisec Knut Hamsun. Většina Norů (asi 75 % z 5,5milionového národa) se hlásí k luteránství. Sám Jon Fosse ke katolictví konvertoval až ve svých 54 letech. Vyrostl v tradičním protestantském prostředí. Dospíval na vlně komunistických a anarchistických myšlenek, ale od zážitku blízkosti smrti po úrazu v dětství si současně byl silně vědom duchovního rozměru života, ačkoli „jako marxista jsem se jej snažil popírat, jak to jen šlo“ – prozradil v jednom z rozhovorů. „Jsem si jist, že tento zážitek mě formoval jako spisovatele. Pochybuji, že bych se jím bez něj vůbec stal,“ dodal Fosse.



V 80. letech začal navštěvovat biblické hodiny a pustil se do četby středověkého německého mystika mistra Eckharta. „Když on mohl být katolíkem, já mohu také,“ říkal si prý. Svůj rozhodný krok datuje do roku 2012, kdy se zároveň rozhodl změnit celkový životní styl a zbavit se alkoholismu. „Převzal jsem řízení a změnil kurz své lodi,“ shrnul Fosse pro online časopis Music & Literature.



„Moje knihy jsou modlitba k Bohu,“ říká spisovatel dnes. Napsal jich už více než 40 a v Evropě patří i k nejhranějším dramatikům. Christine Hammová z univerzity v Bergenu pro deník La Croix hodnotí: „V 80. letech mohly jeho texty naznačovat jistou religiozitu, postupně se pak náboženství začalo v jeho díle objevovat více, zejména v jeho trilogii Ráno a večer – Olavovy sny – Nespavost, kde je zřejmé, že dvě putující postavy, které hledají domov, jsou Maria a Josef.“ První dva díly vyšly i česky. Hrdinu sedmidílného příběhu Septologie lze pak zase chápat jako autorovo literární alter ego – stejně jako Fosse totiž prochází cestu od alkoholismu ke katolické víře.



Ohromen i vyděšen



„Když se mi někdy podaří psát, chápu to jako dar a milost. Psát dobře je milost,“ vyjádřil v jednom z rozhovorů Jon Fosse, který nyní po obdržení nejprestižnější literární ceny na světě reagoval, že je „ohromen a trochu vyděšen“.



V češtině jeho díla zpřístupňují v překladech z formy norštiny zvané nynorsk nakladatelství Dauphin a Pistorius & Olšanská. V roce 2021 Fosse převzal v Brně čestný doktorát JAMU.



Mezi letošními laureáty Nobelových cen v dalších oborech figurují například Francouzi, Američané, Maďarka nebo Rakušan. Nobelovu cenu za mír získala – k nelibosti íránského režimu – vězněná íránská aktivistka Narges Mohammadíová, bojovnice za ženská a občanská práva a svobody.



ALENA SCHEINOSTOVÁ









