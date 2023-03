Něžné i silné srdce žen

Vydání: 2023/11 Inaugurace s požehnáním, 14.3.2023, Autor: Filip Breindl

Papež se znovu postavil za zrovnoprávnění mužů a žen, které podle Františka „svět zkrášlují, chrání a udržují při životě“.



Papež požehnal dvěma nigerijským mladým ženám, které vyvázly ze zajetí islamistické sekty Boko Haram, kde zažily mučení a týrání. Nyní se o ně stará církevní centrum pomoci obětem v Maiduguri. Snímek Profimedia



Letošní Mezinárodní den žen vyšel na středu, kdy se papež pravidelně schází s věřícími při generální audienci. „Děkuji ženám za jejich nasazení při budování lidštější společnosti, a to díky tomu, že umějí uchopit skutečnost tvůrčím pohledem a něžným srdcem. To je výlučná výsada žen!“ řekl papež a tisícům přítomných žen požehnal. Zastavil se u dvou nigerijských dívek, které několik let drželi v zajetí islamističtí ozbrojenci z organizace Boko Haram. Janadu a Maryam mučili, Janadě zabili otce před jejíma očima a nutili ji ke sňatku s neznámým mužem. Obě mladé ženy přijely do Říma díky papežské nadaci Pomoc trpící církvi (Aid to the Church in Need), která podporuje církevní centrum pro oběti Boko Haram v Maiduguri v Nigérii.



Odsouzeníhodné násilí na ženách je podle papeže důsledkem trvající nerovnosti a předsudků. Napsal to v předmluvě ke knize s názvem „Více žen ve vedení pro lepší svět“, která shrnuje vědecké poznatky o nerovnosti. Sestavila ji Anna Maria Tarantolaová, předsedkyně papežské nadace Centesimus annus pro Pontifice (podle sociální encykliky Jana Pavla II.). „Ženy dokážou vyjádřit sílu i něhu, jsou zdatné, odborně připravené, umí inspirovat nové generace, a to nejen své děti,“ napsal František, podle něhož „o lepší, spravedlivější a plně udržitelný svět nelze usilovat bez přispění žen“. Mají mít proto možnost projevovat své schopnosti v jakékoliv oblasti, nejen rodinné, a dostávat stejnou odměnu jako muži za stejnou činnost.



Hlasem jejich bolesti



V Římě se k vydání knihy konala konference. Papež při setkání s jejími účastníky znovu odsoudil násilí, ale i diskriminaci žen například na pracovním trhu. „Buďme hlasem jejich bolesti a důrazně odsuzujme nespravedlnost, které jsou vystaveny často za okolností, které je zbavují jakékoliv možnosti obrany,“ řekl František.



Při další audienci, tentokrát pro hosty z podnikatelské a akademické sféry, papež opět vyzdvihl význam žen na vedoucích místech ve Vatikánu. „Je to tu lepší, mnohem lepší,“ prohlásil o práci řeholní sestry Raffaely Petriniové, viceguvernérky vatikánského státu, která od července působí v Dikasteriu pro biskupy a od podzimu ve vatikánské investiční radě. V jiném finančním orgánu, ekonomické radě, zase pět ze šesti míst pro laiky obsadily ženy v čele s německou právničkou Charlotte Kreuter-Kirchhofovou, a podle papeže poté začala tato rada „konečně fungovat“. František také ocenil oddanost žen při práci na řadových pozicích ve Vatikánu.



„Modleme se společně, aby byly všechny ženy respektovány a chráněny,“ napsal papež k Mezinárodnímu dni žen na Twitteru. Připomněl, že „Bůh ze ženy, z matky, přijal náš lidský úděl“.



