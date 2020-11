Než se zapnou kamery

Co vše obnáší nedělní přenosy bohoslužeb různých křesťanských církví, které do konce roku vysílá ČT2 z pražského Komunitního centra Matky Terezy?







Přenos mše sv. s P. Markem Váchou z KCMT sledovalo začátkem listopadu přes 130 tisíc diváků. Zdařilému přenosu předchází mnohahodinová práce. Snímky Veronika Konvičná a autorka



Největší sídliště v republice, pražské Jižní Město, v sedm hodin ráno ještě dřímá v listopadové mlze, ale v oknech Komunitního centra Matky Terezy (KCMT) se už svítí a „na place“ běhá několik ze dvacítky členů televizního štábu. To aby do desáté, kdy přenos bohoslužby začne, vše technicky připravili. „Je to adrenalin. Když přenos začne, mám v podstatě hotovo a už s výsledkem nic moc nenadělám,“ popisuje Jindřich Bareš, vedoucí produkce z ČT, který na přenosech spolupracuje už 30 let. „Průběh pak sleduji jen kvůli popisu a případnému urychlování či zpomalování,“ dodává. A vypovědělo mu v tak napjaté chvíli některé zařízení službu? „Zrovna před čtrnácti dny – jeden přístroj způsobil rozpad obrazu, ale nedalo se nic dělat, trvalo to asi půl minuty,“ vzpomíná.



Bohoslužbu snímá pět kamer, presbytář nasvěcují čtyři osvětlovači a ozvučují dva asistenti, technik zajišťuje přenos v satelitním voze a dva další obsluhují kamerový jeřáb. Štáb doplňuje ještě střihač a dva produkční. A nechybí samozřejmě režisér, který celebrantům předem dává pokyny – kudy přijít a kam se dívat – a moderátorka, která bohoslužbu uvede. Většina štábu je pak při samotném přenosu mimo kostel a uvnitř zůstanou jen kameramani s pomocnou režisérkou.



Televizní čas plyne rychleji



Za scénář ručí Martin Horálek, dramaturg náboženské redakce ČT. Obsah kázání si zjišťuje s předstihem, aby pak slova u ambonu korespondovala se záběry kamery. „Když se homilie týká Panny Marie, předem si v interiéru najdeme mariánskou tematiku,“ vysvětluje.



Střídá se vždy katolická bohoslužba s nekatolickou. Kazatele si ČT vybírala napříč denominacemi mezi osobnostmi, které mohou oslovit širší veřejnost. Tuto neděli (22. 11.) celebruje mši sv. plzeňský biskup Tomáš Holub, další mši sv. (6. 12.) pak vojenský kaplan P. Jaroslav Knichal a 20. prosince farář jihoměstské farnosti P. Michael Špilar. Začátkem měsíce to byl P. Marek Vácha nebo populární duo evangelických farářů Pastoral Brothers. „Diváci znají P. Váchu jako publicistu, oba faráře zase jako youtubery – a teď je třeba poprvé poznali jako duchovní,“ odůvodňuje výběr Horálek.



S ohledem na dynamiku vysílání a diváky, kteří do kostela běžně nechodí, mají přenosy pouze 45minutovou stopáž. Kazatelé si proto musejí uvědomovat, že televizní čas „plyne rychleji“ než ten reálný, a tak při bohoslužbě také sledují hodiny. „Zprvu nejsou časovým omezením nadšeni, ale nakonec nám za to poděkují,“ směje se Horálek. „Standardně lze vysílací čas o něco málo přesáhnout,“ naznačuje Bareš krajní limit.



Hra před Boží tváří



Komunitní centrum Matky Terezy si Česká biskupská konference s Ekumenickou radou církví zvolily pro přenosy bohoslužeb, které nabídla ČT, hned na jaře s vyhlášením všeobecné karantény. Vysílala se odsud i půlnoční mše svatá před dvěma lety. „Jeho velkou výhodou je vlastní parkoviště, kam se vejde naše technika,“ vysvětluje Horálek. A jak potvrzují další členové štábu, prostor u kostela pro pět velkých dodávek je klíčová věc. Sehnat v Praze zábor je zdlouhavý – několikatýdenní – a hlavně velmi drahý proces.



Výhodná je zde i variabilita sálu, který už má televizní štáb „osahaný“ a dveře zde má otevřené. Nehrozí však, že se interiér KCMT brzy okouká? „Proto jsme na prázdné lavice někdy pokládali vytištěné fotky farníků,“ připomíná vedoucí produkce Bareš.



Při bohoslužbách tady už několikrát zahrál křesťanský písničkář Pavel Helan. „Je to ohromný zážitek. Hrát Ebenovo Ordinárium na kytaru je výzvou a odměnou současně,“ líčí nadšeně. „Nejlepší je začátek. Chystám prsty na hmatník, produkční mávne – a jedem. Kolem prochází biskup Václav Malý, vážím si takové společnosti,“ dodává Helan. Na violoncello jej doprovází Jan Zvěřina z Prague Cello Quartetu. Nedávno Pavel Helan, který při bohoslužbách vybírá i z vlastní tvorby, složil píseň Směj se očima. „Nebýt nošení roušek, takový nápad by nepřišel. Dostávám mnoho kladných ohlasů od diváků, dělá mi to velikou radost,“ uzavírá písničkář.



Na specifika bohoslužeb před kamerou upozorňuje i tamní farář P. Michael Špilar, který je mj. vystudovaný elektrotechnik a s přenosy má bohaté zkušenosti. Problematické je podle něj zvláště zvukové propojení prostoru – to když jsou hudebníci odděleni od prostoru presbytáře sklem. „Liturgie přitom potřebuje mít všechny části vnitřně propojené,“ zdůrazňuje P. Špilar. Televizní přenos má pro něj ale i jiná úskalí: „Nevidím, jak farníci reagují, tudíž nemohu přizpůsobit dikci.“ Při jednom dřívějším přenosu se mu stalo i to, že slavil mši svatou až příliš rychle. „Asistentka režie pak chodila vzadu s velkým nápisem ‚POMALU!‘,“ směje se P. Špilar.



Opačný případ zažil u liturgie Květné neděle, kdy bylo naopak času nazbyt, a bylo pokušením ji uměle „nadívat“. „Bohoslužba nesmí být bezobsažná. Romano Guardini o ní uvažoval jako o ‚hře před Boží tváří‘, ovšem ve smyslu slavení,“ vysvětluje P. Špilar a přiznává, že jeho vztah k přenosům se postupně prohlubuje, jak si lépe uvědomuje, jaký nástroj evangelizace to je. „U obrazovek pak vždy hraje roli připravenost posluchače. Jestliže si přenos pouštějí lidé, kteří si jen ‚plní povinnost‘, je to stejné, jako mít v kostele ‚sedače‘, ‚vstávače‘ a ‚klekače‘,“ přirovnává farář.



Kde je moje ovečka?



S přenosem mší svatých má dlouholeté zkušenosti ředitel TV Noe P. Leoš Ryška. „Přenos vyžaduje mnohem větší koncentraci. Vždy mám při něm chvění,“ popisuje s tím, že je důležité krásu liturgie přenosem „neshodit“. Mši svatou přenáší mobilem i ze své farnosti v Ostravě-Heřmanicích. Ač je tam farníků kolem sta, přenosy přes Facebook sledují až tři stovky lidí, což ho těší.



Přenosy TV Noe z její ostravské kaple Telepace denně ve 12.00 a 18.00 hodin zajišťuje menší tým – režisér, tři kameramani, zvukař, technik, střihač a produkční, který kněze uvádí a „dělá“ Boží lid při odpovědích. „Důležité je pracovat s knězem, aby věděl, kde je jeho ‚ovečka‘, tedy v objektivu kamery, a uměl s diváky – i ležícími, nemocnými – komunikovat. Ti pak mohou pocítit, že na ně někdo myslí – jako by k nim přišel na návštěvu,“ nastiňuje P. Ryška. A podobně se vyjadřuje písničkář Pavel Helan, kterému jedni fanoušci napsali: „Tak zase jste byl u nás v obýváku, a kdybyste vydržel, dostal byste i oběd!“



Rodinný rituál



Údaje o sledovanosti bohoslužeb zpracovává v ČT oddělení analýz, které má k dispozici data o věku, pohlaví či vzdělání diváků. „Katolické bohoslužby sleduje kolem sto tisíc diváků i více – tedy za předpokladu, že na jednu televizi se někde dívá třeba celá rodina nebo lidé v domově důchodců,“ shrnuje Martin Horálek s tím, že sledovanost z týdne na týden roste (mši sv. s P. Váchou sledovalo dokonce 130 tisíc lidí). „Divák si tedy přenos našel a jde cíleně za ním,“ dodává dramaturg.



S diváky lze ale interaktivně pracovat i e-mailem: na adresu primluvy@kcmt.cz mohou zasílat své přímluvy. „Týdně dostaneme desítky e-mailů. Často do nich lidé připíšou věty jako: Sice nejsem katolík, ale chtěl bych poprosit o modlitbu,“ uvádí Horálek. A jak dodává, z pročítání a třídění přímluv se stal u něj doma rodinný rituál. „Ty, které se na bohoslužbě číst nebudou, naše dvě malé dcery pečlivě nastříhají do košíčku. Ten se pak symbolicky položí před oltář,“ uzavírá.



TEREZA ZAVADILOVÁ









