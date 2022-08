Nechat se proměnit na Mladifestu

Vydání: 2022/33 Nanebevzetí a jeho oslavy, 9.8.2022, Autor: Alena Scheinostová

„Na dovolenou do vlastního srdce“ pozval papež František účastníky letošního festivalu mládeže Mladifest na známém hercegovském poutním místě Medžugorji.



Mladifest je pro desetitisíce mladých lidí příležitostí nasát hluboké podněty i atmosféru bratrství. Snímek Facebook Mladifest 2022



Tradiční akce, na kterou přijíždějí desetitisíce mladých lidí z celého světa, se konala první srpnový týden, festivalové dění zprostředkoval online deník Nedjelja.ba. Poselství Svatého otce přednesl první večer apoštolský vizitátor v Medžugorji, arcibiskup Aldo Cavalli. „Učte se ode mne a naleznete odpočinek,“ připomněl František Kristův výrok, který je mottem letošního 33. ročníku. „To vyžaduje pouť a důvěru a nedovoluje nám, abychom v životní tísni ochromeně a vylekaně ustrnuli na místě. Zní to jednoduše, ale v temných chvílích se mnohdy snadno obracíme do sebe. Právě z této osamělosti nás chce Ježíš vyvést,“ zdůraznil Svatý otec a dodal: „Jděte k němu s otevřeným srdcem, vezměte na sebe jeho jho a učte se od něho. Jděte k němu se vším, co nosíte v srdci. Pán vás zve, abyste se s ním vydali na dovolenou na to nejvýznamnější místo, kterým je vaše vlastní srdce,“ dodal František.



K programu Mladifestu vždy patří společná modlitba růžence, adorace Nejsvětější svátosti, mše sv. s katechezemi, svědectví, filmy nebo závěrečný jitřní výstup na horu Križevac se společnou liturgií a samozřejmě příležitost přijmout v této „zpovědnici světa“, jak se Medžugorji přezdívá, svátost smíření. Kromě asi 70 tisíc poutníků ze sedmi desítek zemí včetně několika stovek Čechů přicestovaly tentokrát i stovky kněží a biskupů. Mezi nimi byl také biskup zdejší mostarsko-duvenské diecéze Petar Palić – bylo to poprvé, co byl účastníkem Mladifestu i místní biskup.



Pod pláštěm Panny



Liturgii prvního večera vedl barcelonský arcibiskup, předseda Španělské biskupské konference kardinál Juan José Omella, v dalších dnech celebrovali např. P. Massimo Fusarelli OFM, který je od loňska novým generálním ministrem františkánů, nebo františkánští bratři z Medžugorje a dalších hercegovských komunit. Se svědectvím vystoupil mj. pomocný biskup ukrajinské charkovsko-záporožské diecéze Jan Sobilo. Polský duchovní, který v roce 2016 pomáhal koordinovat vatikánský program humanitární pomoci lidem zasaženým boji na východní Ukrajině „Pope for Ukraine“ (Papež pro Ukrajinu), nyní mluvil o Mariině ochraně i v nejtěžších dobách. „Vojáci, se kterými v poslední době často komunikuji, říkají, že v těch nejstrašnějších chvílích, kdy lidé ztrácejí naději, přichází pomoc z nebe. Uvědomují si, že modlitba, půst a plášť Neposkvrněné Panny Marie, který přes ně rozestře, je chrání před zraněním a smrtí,“ řekl mimo jiné ukrajinský biskup. Maria se při zjeveních v Medžugorji představila jako Královna míru.



Skrze Marii ke Kristu



V letošním programu nechybělo ani promítání duchovního filmu komunity Cenacolo – ta vznikla v roce 1983 jako jeden z plodů Medžugorje a pomáhá mladým lidem ze závislostí na drogách, alkoholu, hracích automatech či internetu. K iniciativám, které Medžugorje inspirovalo, patří dále např. hnutí Mary’s Meals bojující proti hladu. S jejich výpravou z Česka připutovala také brněnská alžbětinka Bohumila Bunová. „Medžugorje je pro mě srdeční záležitost, místo nabité Boží láskou. A tak se sem ráda vracím,“ přiblížila řeholnice KT. Na Mladifest přijela už pošesté a ve srovnání s tím loňským koronavirovým vnímá letošní ročník jako mnohem rušnější. „Bylo ale úžasné vidět tu všechno to nadšení a zápal. A není to žádný povrchní ‚mejdan‘: všechny přednášky a modlitby tu jdou opravdu do hloubky a já neznám jiné místo třeba v České republice, kde by mladí lidé mohli slyšet o všech těch důležitých životních tématech, jako se o nich mluví tady. A tady je navíc mají jako ‚na zlatém podnose‘,“ vyzdvihla sestra Bohumila.



Právě v Medžugorji se zrodila řada povolání ke kněžství, do řehole i do manželství a mnoho lidí se tu obrátilo. „Oceňuji, že ač je to místo spojené s Matkou Boží, je tu uprostřed všeho Bůh. Maria nikdy nestrhává pozornost na sebe, ale vždycky nás vede k Bohu,“ zdůraznila alžbětinka a dodala: „O tom toto místo svědčí tak silně, že se po každé návštěvě modlím, abych se sem zase mohla vrátit.“



A podobně mluvil při čtvrteční mši svaté místní biskup Petar Palić: „Až se vrátíte do svých domovů, rodin, škol a kolejí, na pracoviště, ať je vidět, že vaše setkání s Ježíšem Kristem proměnilo i vás,“ popřál poutníkům.



ALENA SCHEINOSTOVÁ











Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Zahraniční, Články