Nařezat dřevo i modlit se

Vydání: 2023/29 Péče o Zemi je činem lásky, 18.7.2023, Autor: Tomáš Kutil

Sto padesát mladých lidí z celého Česka strávilo první červencový týden pomocí potřebným v Krásné Lípě a okolí. Dobrovolnická brigáda SummerJob je už tradiční akcí, letos se poprvé konala ve Šluknovském výběžku.





Mladí lidé letos nezištně pomáhali ve Šluknovském výběžku. Snímek archiv SummerJob



Téměř ve stovce domácností odpracovali mladí lidé dohromady 4 440 hodin, pro jednoho člověka by to bylo více než dva roky práce. Nejčastější bylo natírání plotů, příprava dřeva na zimu nebo pomoc na zahradě, ale pomáhali i obcím.



Akce kromě toho přinesla místním lidem, ale i účastníkům obohacení o večerní kulturní program – např. přednášku kněze a lékaře Františka Slavíčka o misiích v Africe, koncert kapely The Second Sunday nebo fotbalový turnaj.



„Na dobrovolnické brigádě SummerJob jsem už poosmé. Každý rok mě udivuje, kolik práce a dobra přineseme do domácností lidí. Nejde jen o nezištnou pomoc, ale také o navázání vztahů s místními. Pro některé je to úplně první kontakt s mladými věřícími,“ popisuje Sára Suchá, členka organizačního týmu.



Letos se poprvé dobrovolníci vydali do Šluknovského výběžku. „Místo, kde pomáháme, je poznamenané vystěhováním Němců. Mnoho mladých lidí odsud dnes odchází, spousta rodinných vztahů je narušená. Myslím si, že naše pomoc zde přinesla své plody,“ podělil se o zážitek Dominik Kovář, který si kvůli „táboru“ vzal v práci dovolenou.



Mladí lidé každý den pomáhali na různých místech obvykle ve skupinkách po třech až sedmi. SummerJob byl tak zároveň příležitostí pro utváření vztahů mezi samotnými účastníky, kteří přijeli z celé republiky. Celou dobu zde měli také nabídku duchovního programu: adorace i každodenní mše svaté. Páteční večer byl věnován modlitbě chval, svou hudbou ho doprovázeli sami účastníci.



