Na synodě od rána do večera

Vydání: 2023/41 Synoda: Na cestu s Ježíšem, 10.10.2023, Autor: Filip Breindl

Kromě biskupa Zdenka Wasserbauera se synodálního shromáždění ve Vatikánu z Česka účastní také MONIKA KLIMENTOVÁ. Mluvčí České biskupské konference působí v komunikačním týmu synody a KT nechává nahlédnout za kulisy jednání.



Monika Klimentová se v aule Pavla VI. setkala i s papežem Františkem, který jí řekl, že už slyšel o kráse Prahy a rád by ji navštívil. Žertoval však, že stejná slova o nejkrásnějším městě na světě už slyšel o Budapešti. Snímek Facebook Moniky Klimentové



Jak vypadá tvůj den na synodě, čemu se věnuješ?



V komunikačním týmu synody je nás asi 15 ze všech kontinentů a šéfem je Paolo Ruffini, prefekt vatikánského Dikasteria pro komunikaci. Naším úkolem je poslouchat výstupy z pléna nebo pracovních skupin a případně doporučit témata, která během dne rezonují, na novinářský brífink. Ten se koná denně a my se pro něj snažíme vytipovat a domluvit některého z účastníků, který by tam mohl vystoupit. Dále jsme v kontaktu s biskupskými konferencemi a novináři ohledně materiálů či dalších požadavků. Zároveň náš tým spravuje oficiální sociální sítě tohoto shromáždění. Je toho tedy docela dost a práce je pestrá. Den nám začíná před devátou hodinou a s účastníky ve vatikánské aule Pavla VI. setrváváme mimo přestávku na oběd až do večera. Náš tým má většinou po skončení ještě krátkou poradu. Takže končíme někdy v devět večer.



Odehrávají se nějaké zajímavé debaty v kuloárech a mají účastníci možnost se blíže poznávat?



Debaty se určitě odehrávají hlavně během přestávek na kávu. Je to ostatně velmi podobné tomu, co bylo i na kontinentálním setkání v Praze letos v únoru. Zde je to jiné v tom, že pracovní skupiny, tzv. circoli minori, jsou kulaté stoly umístěné v aule, takže se nikdo nemusí nikam přesouvat. Atmosféra je zatím velmi klidná a přátelská, nese se v duchu společného naslouchání a respektu vůči všem. Zatím velmi rezonovala promluva papeže, ve které hovořil o formaci seminaristů. Mluví se tu hodně o rodině, zapojení mladých, ale i o tom, co je vlastně synodalita.



Projevuje se nějak synoda na atmosféře v Římě?



Mimo Vatikán jsem zatím neměla moc času někam jít. Je tu velmi mnoho turistů, což ale není v Římě nic mimořádného. Určitě budou zajímavé společné bohoslužby, které jsou součástí synody pro účastníky vždy v pondělí v bazilice sv. Petra, nebo společná pouť teď ve čtvrtek do katakomb či modlitba růžence ve Vatikánských zahradách. Mediální zájem je poměrně velký, ale účastníci byli požádáni přímo papežem o jakýsi „komunikační půst“, aby se vyvarovali různých závěrů, na které je zatím dost času. Místo toho mají raději naslouchat a reflektovat dění.



FILIP BREINDL





