Na památku zbožné královny Elišky

Vydání: 2023/24 Chceme žít jako bratři, znělo v Římě, 13.6.2023, Autor: Alena Scheinostová

Příloha: Perspektivy 24

K letošnímu 700. výročí založení Starobrněnského kláštera pořádá Muzeum města Brna výstavu věnovanou jeho zakladatelce, královně Elišce Rejčce. Součástí jsou vzácné liturgické manuskripty, které královna klášteru cisterciaček darovala.



Umělecky vyzdobené liturgické knihy nechala královna Eliška pro cisterciačky pořídit na vlastní náklady. Snímek Profimedia



V barokní kapli hradu Špilberku je soubor sedmi knih k vidění do 20. srpna. Poprvé po 240 letech – od roku 1782, kdy Josef II. Starobrněnský klášter zrušil a šest rukopisů se dostalo do Vídně –, mohou návštěvníci obdivovat takřka kompletní královnin dar pohromadě. Ve Vídni zůstaly z původně devítidílného celku jen dva kodexy.



Královna Eliška Rejčka (původně piastovská princezna Rixa) sama vyrůstala v klášteře cisterciaček, a to ve velkopolské Owińské, kde byla abatyší její teta. V roce 1303 provdali patnáctiletou princeznu za přemyslovského krále Václava II.,

ten však do dvou let zemřel. V roce 1306 se mladá vdova stala českou královnou podruhé, sňatkem s Rudolfem I., a podruhé ovdověla rok poté. Usadila se nejprve v Hradci Králové a po roce 1318 právě v Brně. A zde roku 1923 založila klášter cisterciaček Aula Sanctae Mariae s monumentálním mariánským kostelem, který velkou měrou zaplatili i její životní přítel Jindřich z Lipé a král Jan Lucemburský.



Klášter se stal významným hospodářským, kulturním i duchovním centrem. Ještě na sklonku života (zemřela roku 1335) královna vykonala pouť do Trevíru a Kolína nad Rýnem, aby pro starobrněnské cisterciačky získala relikvie. Na čestném místě pod oltářem klášterního kostela je také pochována.



Letos na jaře Eliščin hrob prozkoumali odborníci z Masarykovy univerzity a Muzea města Brna a spolu s augustiniány, kteří v klášteře žijí dnes, představili veřejnosti detaily o místě královnina posledního odpočinku. Současná výstava čerpá i z těchto zjištění. Kromě toho jsou zde ke zhlédnutí archeologické nálezy z kláštera v Owińské. Královna, která zde jako děvčátko strávila několik let, na něj pamatovala ve své poslední vůli hmotným darem 20 kop grošů. Mladší historii Starobrněnského kláštera pak připomíná barokní kopie Palladia města Brna – tzv. Svatotomské Madony, spojené s brněnskými augustiniány a od konce 18. století umístěné na hlavním oltáři baziliky.



Kaple na Špilberku byla pro tuto výstavu speciálně upravena a má zvláštní vchod z muzejního obchůdku. Část expozice je pak umístěná v prostoru „Pod věží“.



Eliška Rejčka: Dar středověku. Muzeum města Brna – Špilberk, 1. 6. – 20. 8. 2023

