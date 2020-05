Na mši svatou jen s patnácti lidmi

Opět už se mohou konat veřejné bohoslužby, ale jen za přítomnosti nejvýše 15 lidí a za přísných hygienických pravidel.



Mše svatá s omezeným počtem účastníků ve farním kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti. Snímek Petr Šamša/Člověk a Víra



Rozhodnutí, jak naložit s uvolněním nouzového stavu, je vždy na místním duchovním správci – rozhodli biskupové s ohledem na to, že v každé farnosti je situace jiná početně i uspořádáním kostelů. Zároveň zdůraznili, že až do úplného uvolnění omezení stačí ke splnění nedělní povinné účasti na mši svaté sledovat její online přenos v médiích nebo si uspořádat domácí bohoslužbu slova.



Uvolnění bohoslužeb je podle epidemiologa a koordinátora pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví rizikové. „V kostele dochází k tomu, čemu jsme se doposud bránili – na jednom místě se potkávají různé generace,“ uvedl Rastislav Maďar v pátek ve zvláštním vydání pořadu Uzdrav naši zem na TV Noe. „Vyzýváme starší lidi a chronicky nemocné, aby ještě vydrželi a nechodili do kostelů, aby využívali online přenosy bohoslužeb,“ zdůraznil s tím, že s ČBK o postupném navyšování počtu účastníků bohoslužeb budou ještě diskutovat. Ve hře je i varianta povolení počtu lidí podle velikosti kostela – tak, aby měli věřící mezi sebou dostatečné rozestupy.



V plzeňské diecézi biskup Tomáš Holub rozhodl, že se lidé mají na bohoslužby předem nahlásit. Ve větších farnostech tak funguje rezervační systém po telefonu či internetu. „Každý věřící si může rezervovat účast na jedné bohoslužbě týdně. Při vstupu do kostela bude rezervace kontrolována a bez ní nebude nikdo vpuštěn. V případě menších či rodinných společenství záleží na osobní domluvě duchovního správce s farníky,“ upřesnil generální vikář P. Jakub Holík s tím, že pro věřící v plzeňské diecézi každá bohoslužba v týdnu splňuje nedělní povinnost účasti na mši svaté.



Přenosy i rezervace



Řada farností se rozhodla zatím ponechat nedělní bohoslužby soukromé. „Vybírat patnáct lidí je velice těžké, proto této možnosti zatím nevyužijeme a nadále se v naší farnosti bude poskytovat jen individuální pastorace: budeme zpovídat a podávat svaté přijímání,“ řekl například P. Antonín Štefek z olomoucké farnosti sv. Michala. Početná farnost Stodůlky v Praze i nadále přenáší nedělní mše svaté online a ve všední dny je možné přijít po předchozí domluvě. Také bohoslužba k 75. výročí konce 2. světové ve svatovítské katedrále bude jen pro několik zvaných hostů, bude ji však 5. května od 18 hodin přenášet ČT2.



Na pražském Vyšehradě naopak přidali bohoslužby. S nedělní platností tam byly tento víkend hned čtyři namísto jedné – ta v neděli ráno byla přitom vyčleněna pouze pro seniory.



Ve Veselí nad Lužnicí zase vybrali k účasti ty, kdo měli rezervovaný úmysl (intenci) dané mše svaté. „Bohoslužby nejsou veřejné, jsou určené jen pro ty, kdo mají mít mši svatou na jejich úmysl. Ti si zvou příbuzné v dovoleném počtu. Proto nehrozí, že by někdo zkoušel, jestli se do kostela ještě vejde, nebo už ne. Buď bude pozvaný, nebo nebude,“ doplnil P. Stanislav Brožka.



I farnost v Brně-Řečkovicích v těchto dnech umožňuje účast jen rodinám, na jejichž úmysl je mše sv. sloužena. Jiné to ale bude ve chvíli, kdy vláda povolí shromáždění alespoň 30 lidí. Kostel sv. Vavřince sice není velký, ale kromě chrámové lodi má ještě dva oddělené prostory – kapli a oratoř, odkud je přes sklo vidět na oltář a účastníci se uvnitř nepotkají. Tyto prostory farář P. Jan Kotík plánuje využít. Všední dny takto budou zajištěny, ale při třech nedělních bohoslužbách to stále pokryje jen méně než polovinu účastníků mší.



„Proto bude ještě nutné najít přijatelný způsob písemného nebo telefonického přihlašování a také pochopení těch, na něž se nedostane,“ uvedl P. Kotík.



Počítáním věřících si hlavu zatím neláme P. Josef Prokeš z Vodňan. „Uvidíme, kolik lidí bude přicházet, dost jich má obavy,“ uvažoval. Ti, kdo se případně do limitu nevejdou, mohou poslouchat venku a kněz jim tam přinese svaté přijímání.



Podobné řešení mají ve Vsetíně. „Mám obrovskou radost, že se po všech bohoslužbách o samotě konečně při slavení mše svaté uvidím s lidmi tváří v tvář,“ sdělil P. František Král. Zároveň je ale podle něj problém vybrat, kdo bude vpuštěn dovnitř. „Zvaní jsou především lidé, kteří mají zapsaný úmysl dané mše svaté, na dodržení maximálního počtu bude dohlížet kostelník a ti, kdo počet překročí, budou muset prostor kostela opustit,“ konstatoval kněz. Má však připravené řešení: „Zprovozníme i venkovní reproduktor, aby lidé mohli mši svatou slyšet i před kostelem.“



Mnozí lidé i rodiny nadále zůstávají doma. „Na nedělní mši k nám do kostela sv. Jana Nepomuckého s rodinou nepůjdeme a radši necháme prostor těm, kdo osobní účast považují za nenahraditelnou jiným způsobem,“ zmínil Pavel Sosna z Českých Budějovic.



TOMÁŠ KUTIL a diecézní redaktoři

