Na církevní škole mohou zakusit živou víru

Vydání: 2022/8 Biskupové se vydali za nemocnými, 15.2.2022

Do 1. března se zájemci mohou hlásit na církevní školy na příští školní rok. Co nabízejí navíc oproti těm státním?



Křížovou cestu s hudbou a duchovním zamyšlením procházejí v postním období každý pátek žáci a učitelé Církevní základní školy sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí (snímek z roku 2020). Snímek Michael Bujnovský / Člověk a Víra



Nejen kvalitní vzdělání, ale i výchovu k odpovědnosti a možnost zakusit živou víru ve společenství církve. Na církevních školách jsou běžné mše svaté, výuka náboženství nebo diskuse o duchovních tématech. „Mají přidanou hodnotu – usilují o rozvoj celé osobnosti a vychovávají v duchu evangelia,“ shrnuje Jan Košárek, ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.



Ve škole mají více než 500 studentů a tři stovky z nich využívá i ubytování. „Známe se, víme o sobě a zajímá nás každý jedinec se svým osobitým příběhem. Ágéčko má ducha,“ dodává ředitel. Kromě domova mládeže je součástí školy jídelna, studentský bar, knihovna, sportovní prostory a také dvě kaple – přičemž pastoraci se věnuje školní kaplan, jáhen a dva asistenti. „Letos se opět několik studentů připravuje na křest. Každý den najdu o velké přestávce asi 45 studentů, kteří se v kapli modlí desátek. Máme zde mladé, kteří sami chtějí prohlubovat svůj vztah k Bohu i k sobě navzájem a jsou si oporou,“ říká Košárek.



Rodinná atmosféra



Některé školy mají vyloženě „rodinnou“ formu, jako třeba Mateřská škola, základní škola a gymnázium sv. Augustina v pražské Krči. „Každý rok se soustředíme na jednu z křesťanských hodnot (např. vděčnost) a letos jsme zvolili výzvu ‚Co já mohu udělat pro tebe?‘. Klademe důraz na křesťanskou identitu školy, náboženství je pro všechny povinné a neexistuje alternativa třeba ve formě etiky,“ přibližuje ředitel, augustinián P. Juan Provecho. A pokračuje: „Druhým a třetím ročníkům gymnázia nabízíme vycestovat na několik měsíců do augustiniánské školy v zahraničí. Letos vyjíždí sedm studentů do Anglie a Španělska.“Na škole se vyučuje pět cizích jazyků – mimo angličtinu a španělštinu je to němčina, čínština a latina.



Pilotní projekt



Na nové žáky se těší také v Odrách na Novojičínsku. Tamní církevní škola sv. Anežky České poskytuje středoškolské vzdělání v pedagogických i zdravotnických oborech, jejichž nabídka se rozšiřuje. Teprve podruhé se mohou uchazeči hlásit na obor „Masér ve zdravotnictví“ a změny čekají i tradiční obor „Praktická sestra“ – od září se s ním totiž škola zapojí do pilotního projektu ministerstva školství, který studentům umožní už na konci třetího ročníku složit závěrečné zkoušky a získat výuční list. A o rok později je čeká maturita, díky níž mohou nastoupit rovnou do 2. ročníku na VOŠ. Ředitelka oderské školy Pavla Hostašová s kolegy nyní také dotahuje projekt Erasmus+, který umožňuje zahraniční stáže. „Studenty všech našich oborů bychom rádi vyslali na 14denní odbornou praxi do Španělska,“ doplňuje. V Česku zřizují církve na 130 škol – mateřských, základních, středních, odborných či gymnázií.



