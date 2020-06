Na Bílé hoře vyroste smírčí kříž

Letošní připomínky 400 let bitvy na Bílé hoře (8. listopadu 1620) se ponesou v duchu smíření. Chystá se vztyčení smírčího kříže, ekumenická bohoslužba, kolokvium, přednášky a komentované prohlídky.



Sestry zvou do kláštera na prohlídky, koncerty a přednášky.



„Bílá hora není jen konfesní záležitostí, ale je také přítomná v obecném povědomí nevěřících Čechů, a to často ve vulgární formě namířené proti ‚cizákům‘, katolíkům, Němcům nebo naopak proti protestantům. Jako službu církví širší veřejnosti (např. školám) chceme proto tyto zažité mýty zpochybnit,“ vysvětluje pro KT Petr Jan Vinš, generální sekretář Ekumenické rady církví (ERC), záměr letošních připomínek. Celý program představila minulý týden Česká biskupská konference ve spolupráci s ERC a opatstvím Venio, tedy klášterem bělohorských sester benediktinek. „Lidé tomu často říkají ‚oslavy‘, ale my chceme spíše než slavit umožnit pohled na historii z různých úhlů, zažít krásné místo, jímž je náš kostel Panny Marie Vítězné, a setkat se tam zároveň s tehdejšími bolestmi a vší rozporuplností,“ doplňuje sestra Francesca Šimuniová.



Sestry benediktinky památku tehdy zabitých lidí i to, že bitva měla v našem národě obrovský duchovní dopad, zahrnují do svých modliteb i mimo výročí. V obohacující diskusi o odkazu Bílé hory v letošním roce doufá i pražský lidovecký zastupitel Jan Wolf: „Víme, jak je dnešní společnost rozdělená, a výročí nás může navést na cestu porozumění.“



Připomínky bitvy, která ovlivnila další tři století



Program, který začíná už tento týden, uzavře 8. listopadu, tedy přesně ve výroční den bitvy, vztyčení kříže smíření v Aleji Českých exulantů, což je na půli cesty mezi klášterem a dějištěm bělohorské bitvy, kdy proti sobě v roce 1620 stanulo vojsko českých stavů a dvě katolické armády. Ty slabšího protivníka porazily, a ovlivnily tak vývoj českých zemí na dalších 300 let.



