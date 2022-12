Myslet i na druhé, kteří nemají

Vydání: 2022/49 Za svobodu vyznání , 29.11.2022

Kromě dárků pro své blízké lze myslet i na ty, kteří se potýkají s nedostatkem. Charitativní organizace k tomu připravily řadu projektů a sbírek.



Ze sídla Arcidiecézní charity Olomouc už míří dárky za dětmi na Ukrajinu.Snímek Pavel Langer



Největší vánoční sbírka dárků pro děti ohrožené chudobou je u nás Krabice od bot, kterou organizuje Diakonie ČCE. Lze na ni přispívat už jen do neděle 4. prosince. „Dárce si na mapě na webu krabiceodbot.cz jednoduše vybere, na které sběrné místo svou krabici doručí. Druhým krokem rezervace je výběr věku a pohlaví dítěte, které chce obdarovat. Věkové rozpětí je od novorozenců až po sedmnáctileté, dárci také mohou obdarovat maminky nebo tatínky,“ popisuje manažerka sbírky Zdeňka Sobotová. Jen za první den sbírky si dárci rezervovali přes devět tisíc dárků. Celkem by jich chtěla Diakonie shromáždit na padesát tisíc. Ty poputují přímo do rodin nebo do pomáhajících organizací, kde budou v předvánočním období rozdány. Pro některé z dětí to bývá jediný dárek, který na Vánoce dostanou.



Do akce se zapojily desítky tisíc lidí, stovky škol, včetně mateřských, a přes padesát firem. Sběrná místa dobrovolníci otevřeli v neziskových organizacích, ale také na městských úřadech, v kavárnách, knihovnách nebo prodejnách elektroniky.



U dárků to však nekončí, Diakonie myslí i na osvětu. „Chudé dítě nepoznáte vždy podle toho, že by chodilo špatně oblékané, protože i v secondhandech lze najít pěkné oděvy. Přitom je u nás dětí ohrožených chudobou více než dvě stě tisíc,“ popisuje Dalibor Hála, mluvčí Diakonie ČCE. Diakonie proto ve spolupráci s Asociací učitelů občanské výchovy vytvořila metodiku pro učitele občanské výchovy k výuce a komunikaci se studenty o daném tématu. Pomáhá vysvětlit, co je chudoba, jak vzniká i s čím se chudí lidé (včetně dětí) potýkají.



Dárky přes mříže



Dalším projektem je Andělský strom, který má za cíl obdarovat na Vánoce děti, jejichž jeden z rodičů je ve vězení, a pomoci udržovat vzájemný vztah, který bývá křehký. Spolu s dárkem obdrží dítě od rodiče osobní dopis jako poselství, že na něj máma nebo táta myslí a má ho rád. „Především díky vám jsem našla odvahu rodinu po několika letech kontaktovat a již brzy za mnou přijedou na návštěvu,“ napsala organizátorům projektu z Mezinárodního vězeňského společenství (MVS) jedna z vězněných matek. Děti vězněných rodičů prožívají podle MVS smutek, nejistotu a strach, často jsou šikanovány. Podle odhadů jich je u nás více než 30 tisíc.



Novou adventní výzvu má i Arcidiecézní charita Praha. Na svém webu zveřejnila rozcestník, kde si lze vybrat, jak podpořit lidi v nouzi – nocí v teple, teplým oblečením či potravinovým balíčkem. „Každý z nás uvažuje, čím potěšit blízké u vánočního stromečku, čím je obdarovat. Mezi námi žijí lidé, kterým život místo dárků naděluje hodně bolesti a trápení. Obracíme se proto na vás s touto adventní výzvou: Darujte, prosíme, vánoční dárek i lidem v nouzi,“ zve Charita.



S velikou odezvou se letos setkala každoroční akce Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO), která zprostředkovává vánoční balíčky pro děti z ukrajinských dětských domovů a potřebných rodin. „Báli jsme se, že při současné těžké ekonomické situaci se letošní ročník vůbec nemusí podařit. Lidé mají hlouběji do kapsy a zajistit balíček v hodnotě přes tisíc korun si mnohdy nemůžou dovolit,“ říká koordinátorka ACHO pro Ukrajinu a dobrovolníky Kateřina Biolková. O to víc byli charitní pracovníci zaskočeni, když si zájemci rozebrali dárky pro vybraných 370 dětí mnohem rychleji než v předchozích letech. „O poslední z nich se hlásili celé tři týdny před stanoveným termínem,“ raduje se.



Vedle toho ale Charita pamatuje i na daleko vážnější problémy, než jak potřebným dětem zajistit pěkné Vánoce. Pro ukrajinská města postižená v důsledku ruské agrese dlouhodobými výpadky elektřiny chce zajistit generátory k nouzové výrobě elektřiny a na tento účel vyhlásila sbírku. „Zkuste si představit, jak by matka s dětmi v městském bytě při příchodu zimy žila bez elektrické energie,“ vybízí ředitel ACHO Václav Keprt a připomíná, že bez elektřiny nemohou fungovat ani ordinace a další zdravotnická zařízení, školy nebo školky i spousta neodmyslitelných služeb. „Tyto situace jsou nyní bohužel každodenní realitou. Proto se jim musíme snažit pomoci toto neskutečně těžké období překonat,“ upozorňuje a dodává: „Pokud tito lidé budou mít alespoň základní podmínky, aby mohli na Ukrajině zůstat, do určité míry se zmenší další možná migrační vlna. Pokud jim můžeme pomoci přežít a zůstat doma, musíme to udělat, aby Ukrajina měla lidi na obnovu poničené země.“



JIŘÍ GRAČKA a TOMÁŠ KUTIL



