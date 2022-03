Modlitby za mír

Celá katolická církev v Česku se v neděli modlila za mír na Ukrajině. Při mších se četla tematická liturgická čtení a mešní formulář „V době války nebo rozvratu“. I přímluvy zněly především za Ukrajinu.

Mše svatá za mír na Ukrajině ve svatovítské katedrále v Praze. Snímek Lucie Horníková / Člověk a Víra



Už v pátek se konala ve svatovítské katedrále v Praze mše svatá za mír, při které zaznělo první čtení v ukrajinštině (o bratrovraždě Kaina a Ábela), ve stejném jazyce byla i část zpěvů. Ukrajinská rodina pak přinesla symbolicky obětní dary.



Mši, kterou přenášely Česká televize i TV Noe, předsedal kardinál Dominik Duka. V kázání citoval slova kardinála Stefana Wyszyńského: „Každá nenávist, každá zvednutá pěst proti bratru je prohrou.“ A zdůraznil: „Okupace, válka a násilí na Ukrajině zasadí nezhojitelnou ránu do vztahů národů, jejichž kultura a společné dějiny byly tímto nerozvážným a krutým krokem nelítostně zpřetrhány. Podobné činy ruských vladařů to způsobily vícekrát.“ Svou promluvu kardinál Duka uzavřel slovy kyjevsko-halyčského arcibiskupa Svjatoslava Ševčuka: „Bůh je vždy na straně obětí agrese.“



Stovky lidí se v pátek v podvečer přišly modlit za mír na Ukrajině také do plzeňské katedrály sv. Bartoloměje, kam biskup Tomáš Holub pozval věřící i nevěřící. „Nemá smysl se jen modlit, ale má smysl se i modlit,“ zdůraznil. Při bohoslužbě se četly liturgické texty jak v češtině, tak v ukrajinštině, poté bylo možné v tichosti zapálit svíčku a modlit se jen za zvuku varhanního preludia.



V neděli dopoledne při mši svaté na Petrově brněnský biskup Vojtěch Cikrle zase zdůraznil: „Budeme prosit za Ukrajinu a všechny osoby, které jsou do této nesmyslné války zapletené.“ Dále připomněl, že byly pošlapány a porušeny všechny úmluvy a smlouvy, které udržují mír ve světě, a tím začalo utrpení, nevraživost, napětí a boje. Podle biskupa je třeba pamatovat také na to, že zlo se může projevovat různým způsobem. „Tato situace jako by ukazovala i nám cestu, abychom nepodlehli nenávisti vůči obyčejným lidem v Rusku – tím bychom se přidali ke zlu, které odsuzujeme,“ upozornil v promluvě.



Konala se celá řada dalších modlitebních iniciativ, jiné se chystají. Třeba ve Vizovicích v úterý večer začíná čtyřiadvacetihodinové modlitební bdění spojené s postem a celodenní adoraci plánují na Popeleční středu v Lidečku. „Budeme při ní vyprošovat mír celému světu a hlavně ukrajinskému lidu a také odprošovat Boha za své hříchy, za hříchy jiných a modlit se za obrácení Ruska,“ říká zdejší farář P. Petr Martinka.



Objevují se i výzvy k modlitební „adopci“ ukrajinských vojáků. V Praze u františkánů se pak konají každý den adorace za Ukrajinu a v pondělí tam začaly také nepřetržité modlitby za Ukrajinu (tzv. 24/7). Vytrvat by v nich chtěli až do 6. března, přičemž připojit se může každý.



