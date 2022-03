Modlitba může zastavit i válku

Papež František minulý týden vyslal z Vatikánu na Ukrajinu dva kardinály, aby přinesli materiální i duchovní pomoc a také „papežovu blízkost a naději“ obětem války.



Kardinál Konrad Krajewski (vpravo) s řeckokatolickým arcibiskupem Svjatoslavem Ševčukem drží obrázky dětí při setkání s rodinami uprchlíků ve Lvově na západě Ukrajiny. Snímek ugcc.ua



Až do ukrajinského Lvova se dostal papežský almužník a kardinál Konrad Krajewski. „Přítomnost je prvním jménem lásky,“ zdůraznil kardinál pro Vatican News. Jeho trasa byla nejistá, ale cíl podle něj jasný: „Oslovit lidi, kteří trpí, přinést jim papežovu podporu a lásku a modlit se s nimi, protože modlitba může zastavit i válku.“ V zemi zůstane „tak dlouho, jak bude nezbytné“.



Na Ukrajinu přijel tento polský kardinál přes polský Lublin, kde se setkal s uprchlíky a dobrovolníky Charity. Právě Polsko přijímá nejvíce běženců a přes něj míří na Ukrajinu i velké množství humanitární pomoci. Z tamních skladů odjíždějí kamiony do Kyjeva, Oděsy a na jih sužované země. Svatý otec prostřednictvím Papežské dobročinné pokladny uhradil nyní, když nevídaně rostou ceny paliv, mnoho jízd kamionů s touto pomocí.



Ve lvovské katedrále se poté papežský almužník spolu s hlavou řeckokatolíků Svjatoslavem Ševčukem a šéfy episkopátů účastnil ekumenické modlitby za mír. Připojili se i pravoslavní biskupové – včetně těch, kteří uznávají svrchovanost Moskevského patriarchátu.



Drama otroctví



Jako „cestu modlitby, proroctví a obžaloby“ popsal svou misi další papežův vyslanec, kardinál Michael Czerny SJ, šéf Úřadu pro integrální lidský rozvoj. „Se stejnou rychlostí, s jakou během několika dní musely miliony lidí opustit své domovy, se už na hranicích a v zemích prvního přijetí rozjela mašinérie obchodování s lidmi a pašování migrantů. K dramatu války a vysídlení se přidává drama otroctví,“ varoval před odjezdem v textu pro jezuitský měsíčník Aggiornamenti Sociali.



Czerny na Ukrajinu zamířil přes Maďarsko. V Budapešti navštívil Jezuitskou službu pro uprchlíky, nádraží Nyugati, kde denně vystoupí až čtyři tisíce utečenců, farnost a přijímací středisko Maltézského řádu. Tam vyslechl kruté příběhy lidí, kteří uprchli – mnozí museli nechat doma staré rodiče, kterým chybí jídlo i léky. Někteří z nich utekli už v roce 2014 z Doněcku a nyní museli opustit domov podruhé, jako v případě bombardovaného Charkova. Fotky příbuzných nebo svých domovů ukázali kardinálovi na svých mobilech. Ten pak všem udělil papežské požehnání.



Kardinál Czerny se setkal také s místopředsedou maďarské vlády Zsoltem Semjénem, který ho ujistil, že země přijme uprchlíky bez jakýchkoliv omezení. Kardinál vyjádřil naději, že se tento vstřícný postoj neomezí pouze na mimořádné události. Tamní vláda zatím nabídla uprchlíkům tříměsíční podporu. Většina z nich ale považuje Maďarsko za most do dalších zemí. Kardinál Czerny během této mise překročil také hranice s Ukrajinou a zastavil se ve vesnici Beregove v Zakarpatské oblasti, kde živoří tisíce uprchlíků z východu země. Vyslechl jejich příběhy i dobrovolníky, kteří jim pomáhají, a vrátil se do Vatikánu.



