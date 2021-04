Mnich Dominik rozšířil české nebe

V jednom z nejstarších klášterů na Apeninském poloostrově, v cisterciáckém opatství Casamari, se minulou sobotu uskutečnila beatifikace šesti místních mnichů z 18. století včetně jednoho z Čech – P. Dominika Zavřela.





Nové blahořečené vyhlásil při mši svaté v opatství Casamari kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení. Snímek Giacomo De Ciantis



Do chrámových lavic k desítkám hostů, jejichž počet limitovala pandemická opatření, tak usedli zástupci České republiky. Jeden z nich, rektor papežské koleje Nepomucenum P. Roman Czudek, pro KT připomněl, že řeholníci v čele se svým převorem Simeonem Cardonem nalezli v místním klášteře před 222 lety, tedy 13. května 1799, mučednickou smrt: „Zabili je rozzuření vojáci napoleonské armády, kteří se vraceli z Neapole a chtěli i přes vlídné přijetí klášter vyplenit.“ Řeholníci však zemřeli ne při ochraně řádového majetku, nýbrž eucharistie. „Vojáci mnichy ubili nebo zastřelili v kapli, na chodbách a v opatském kostele. P. Zavřel podvakrát posbíral hostie, které vojáci rozházeli nejprve v chrámu a poté v kapli klášterní ošetřovny. Tam pak byl český mučedník zabit,“ doplňuje P. Efrem Jindráček OP, který před blahořečením pomáhal se shromažďováním životopisných údajů o světci původem z Chodova, jenž je dnes součástí Prahy.



Jen jeden ze šesti blahořečených byl Ital. Další čtyři pocházeli z Francie – a v Casamari je dostihla revoluční armáda, která plenila jejich zemi a před níž utíkali.



Jak v homilii poznamenal prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinál Marcello Semeraro, „noví blahoslavení nebyli válečníci ani komiksoví hrdinové, nýbrž zcela obyčejní, bázliví a zranitelní lidé jako my všichni zejména za nynější pandemie“. Převor Simeone Cardon přitom osvědčil svou odvahu už v rodné zemi, když se ve francouzském parlamentu postavil knězi, který obhajoval revoluci. Vzápětí proto musel v převlečení za námořníka utéci právě do Itálie. „V Casamari se před vojáky zprvu skryl do zahrady kláštera, ale když viděl osud svých spolubratrů, vrátil se,“ připomněl kardinál Semeraro a vyzdvihl, že ani pro dnešní křesťany „neexistuje křesťanské svědectví, které by bylo poklidné a bezpečné“.



Po slavnostním vyhlášení položili zástupci řeholní rodiny na oltář šest relikviářů blahoslavených mučedníků. „Relikvie bl. Dominika Zavřela nesli dva vyšebrodští cisterciáci Gerard Krutský a Aelred Krejzar. Měli ostatky v rukou a naše spojení se světci se ještě více umocnilo,“ potěšil tento čestný úkol převora z Vyššího Brodu P. Justina Berku.



Přítomný velvyslanec ČR při Svatém stolci Václav Kolaja vyjádřil naději, že češtinu budou v Casamari, ležícím jen 100 kilometrů od Říma, odteď slýchat častěji: „Po blahořečení našeho krajana sem jistě začnou jezdit i poutníci z České republiky.“



Pro kardinála Semerara to bylo první vyhlášení beatifikace ve funkci, do níž nastoupil loňského 15. října. Oznámil také ustanovení liturgické památky Mučedníků z Casamari na 16. května, což je pro českou církev zároveň den svátku sv. Jana Nepomuckého.



JIŘÍ MACHÁNĚ







