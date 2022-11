Mladí lidé se potkali s biskupy

Vydání: 2022/48 Poděkování za svobodu spolu s církví, 22.11.2022

O víkendu se napříč diecézemi setkali mladí lidé se svými biskupy. Dříve se akce konala před Květnou nedělí, ale papež František ji přesunul na konec liturgického roku.



Ze setkání v olomoucké katedrále. Snímek Ondřej Soukup / Člověk a Víra



Ostravsko-opavská diecéze zvolila jako místo setkání tentokrát Opavu. „Odvážit se být odvážní. To tu mladí mají zakusit,“ zdůraznil pro KT ředitel Diecézního centra pro mládež P. Jakub Štefík. Program měl mladým lidem pomoct neodkládat důležitá rozhodnutí, protože příležitosti se nemusí opakovat. „Maria neuvažovala, jestli půjde za Alžbětou dnes, za týden nebo za měsíc. Její příbuzná je těhotná teď!“ zmínil v nedělním kázání biskupský delegát P. Jan Czudek. Setkání mohlo čtyřem stovkám mladých pomoci odložit své strachy. Spolu s biskupem Martinem Davidem se z nich vypsali na lístky, které přilepili na kříž. Víkendové setkání ale nabídlo i taneční výzvu „Biscupdance aneb když děkanáty tančí“, belgické wafle v čajovně setkání, modlitbu s Biblí nebo workshopy o volbě životního povolání nebo o přípravě kávy s pražírnou Fathers.



Diecézní setkání prožili o víkendu také mladí lidé v Olomouci. V pátek večer se sešli při mši s biskupem Antonínem Baslerem a při modlitbách se zpěvy z Taizé v dominikánském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie. V sobotu pak celebroval mši v katedrále sv. Václava biskup Josef Nuzík. „Po 30 letech arcidiecézních setkání mládeže jsme byli poprvé bez arcibiskupa Jana Graubnera a bylo poznat, že tu mladým lidem chyběl, většina z nich ani jiného arcibiskupa za svůj život nepoznala,“ říká vedoucí arcidiecézního centra pro mládež Marek Poštulka.



Setkání téměř tisícovky mladých lidí se navíc poprvé uskutečnilo na podzim. „Změna termínu byla pro nás velkou výzvou, navíc jsme v srpnu zažili Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové a času na přípravu arcidiecézního setkání tak nebylo mnoho,“ říká Poštulka a pokračuje: „Zároveň vidíme ve změně termínu i příležitost. Blížící se doba adventní je čas, kdy se připravujeme na slavnost obrovské Boží lásky k nám, a to jsme se také snažili mladým účastníkům připomenout.“



Ve výrazně menším počtu se setkali mladí křesťané s biskupem Tomášem Holubem v plzeňské diecézi. Bylo jich pět desítek. Většina z nich dorazila už v pátek v podvečer do Salesiánského střediska mládeže v Plzni-Lobzích, kde biskup vedl nejen večer chval, ale zahrál si s účastníky i volejbal a deskové hry. V neděli sloužil v katedrále sv. Bartoloměje mši sv., po níž se mladí lidé vydali do centra města, aby hledali odpovědi na otázky historické hry. Odpoledne debatovali jak s biskupem, tak s misionářkou Magdalenou Kroupovou. „Velmi si ceníme, že biskup Tomáš s námi strávil celé dva dny. Zajímavé bylo také zpřístupnění prostor biskupství, kam se normálně nedostaneme,“ vylíčil Martin Vanáč z Diecézního centra mládeže, který setkání spoluorganizoval.



ONDŘEJ ELBEL, JIŘÍ GRAČKA a ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

