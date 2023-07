Mládež vyráží do Lisabonu

Světové dny mládeže začínají v Lisabonu v úterý 1. srpna. Část účastníků je ale už na místě, protože 25. července startuje předprogram v portugalských diecézích.



Toto pondělí odpoledne vyrazily do Portugalska první dva autobusy s mladými lidmi z ostravsko-opavské diecéze. Na cestu jim požehnal biskup Martin David, který se k nim připojí později.Snímek Petr Nowak / Člověk a Víra



Z Česka vyráží za papežem do Portugalska 3 177 mladých lidí. Zhruba polovina z nich přijíždí dříve poznat život ve všech 17 zdejších diecézí. Česká výprava stráví tyto dny při pobřeží v Portu, asi 300 km severně od hlavního města.



První tři dny, od 26. července, se mladí lidé z Česka zúčastní dopoledního programu ve farnostech, kde budou ubytováni převážně v rodinách. Během odpoledne si budou moci vybrat z bohatého programu. Těšit se mohou například na inscenaci tří muzikálů – Via Crucis, Evangelho či Cristo Vive. Na pódiu v městském parku zahrají místní hudebníci, dále jsou v nabídce varhanní koncerty, modlitby z Taizé, adorace, modlitby růžence a mše svaté. Připraveny jsou také čtyři turistické trasy, po kterých se mohou poutníci vydávat za památkami Porta, kde očekávají příjezd na 16 tisíc mladých křesťanů. V sobotu 29. července vyvrcholí Dny v diecézi mší svatou s portským biskupem Manuelem da Silva Rodrigues Lindou ve zdejším městském parku.



Autobusy z Ostravy



Jednu z prvních skupin českých poutníků do Lisabonu odvezly v pondělí 24. července dva autobusy z ostravsko-opavské diecéze. Tuto dopravu zvolilo 150 mladých – tedy zhruba každý třetí účastník z této diecéze. „Dva autobusy směřují na předprogram do Porta. Třetí se vydá později přímo do Lisabonu na hlavní program Světových dnů mládeže,“ uvádí Marie-Anna Kosterová z Diecézního centra pro mládež. Cesta potrvá asi 30 hodin, proto je nutná delší přestávka pro řidiče. „Cestou se zastavíme v Clermont-Ferrand ve Francouzském středohoří. Při návratu navštívíme zase Avignon,“ plánuje Marie-Anna Kosterová.



„Je to dlouhá cesta, ale můžeme aspoň něco společně prožít a projet kus Evropy. Dopravu autobusem jsme nabídli jako levnější alternativu k letenkám,“ vysvětluje.



Dvanáct mladých farníků z Prahy-Hostivaře zvolilo spolu s bratry mariány vlastní cestu. Účastníci doletí do Barcelony, kde se potkají s mariány, kteří spravují jejich pražskou farnost – P. Karlem Matlokem a jáhnem Andrzejem Żakem. Ti vyrážejí o dva dny dříve autem a minivanem. „Společně pak navštívíme Sevillu, Valencii i Montserrat,“ plánuje Karol Matlok. Následně se vydají do Lisabonu.



Santiago, Lurdy, Taizé



Cestou zpět do Prahy poputují přes Santiago de Compostela, Lurdy a Taizé. „Jsme moc rádi, že skupinka mladých lidí chtěla něco podniknout společně. Věříme, že nás to stmelí a budeme pak na to ve farnosti moci navázat,“ doplňuje Matlok. Cestu volili s ohledem na cenu, farní alternativa vyšla levněji – například jednosměrnou letenku do Barcelony sehnali za dva tisíce korun, zatímco oficiální nabídka s předprogramem a dopravou vyšla 22 tisíc korun.



Osm tisíc tanečníků



Různorodý program bude provázet i samotné Světové dny v Lisabonu (1.–6. srpna), který je připraven tak, aby si vybral opravdu každý. Dopolední program s katechezí a mší svatou v českém centru vystřídá odpoledne Youth festival – divadlo, výstavy, přednášky, sport, konference, koncerty a spoustu dalšího. Ztišení, modlitbu i možnost rozhovorů nabídne City of joy (Město radosti), nejen v mnoha lisabonských kostelích. Místní salesiánské hnutí mládeže zve na tzv. FlashMob – velkou taneční kreaci, do níž by se mohlo zapojit více než osm tisíc účastníků.



V rámci týdne se uskuteční také 38 konferencí, které se budou zabývat povoláním, posláním, výzvami společnosti i osobního či profesního světa. Síť delegátů mládeže při Komisi biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) povede zase ve čtvrtek 3. srpna diskusi Křesťanská svědectví o víře a sociální angažovanosti. O patronech Světových dnů mládeže v Lisabonu, mezi něž patří bl. Carlo Acutis či bl. Chiara Badano, uspořádá Nadace Champalimaud konference, na nichž zazní svědectví rodiny, přátel či dalších osob, kteří dotyčné znali.



Vrcholem celého týdne v Lisabonu bude vigilie v sobotu 5. srpna s papežem Františkem (spát se bude pod širým nebem) a závěrečná nedělní mše svatá, po níž se poutníci vydají zpět domů.



Velká část přihlášených jede na akci tohoto druhu poprvé. Jednou z nich je také Marie Aufová, která se nejvíce těší na setkání mladých napříč světadíly a na radostnou atmosféru. „Přátelé, kteří mi vyprávěli nezapomenutelné zážitky z předchozích Světových dnů mládeže, mě přesvědčili, že toto jedinečné setkání musím osobně zažít,“ dodává Marie Aufová.



Do Lisabonu pojede s mladými lidmi i devět českých a moravských biskupů. „I pro mě to bude první účast na akci takového formátu, proto ji očekávám s mírným rozechvěním,“ prozrazuje brněnský biskup Pavel Konzbul.



„Vzhledem k tomu, že jsem s mladými lidmi řadu let pracoval a protože souhlasím s Franzem Kafkou, že ‚mládež je šťastná, jelikož je schopná vidět krásu‘, tak se na toto setkání těším. Byl jsem vybrán mezi trojici biskupů, kteří mají mít v českém centru pro účastníky z naší země katechezi. Ta moje bude na téma milosrdenství,“ doplňuje biskup.



TOMÁŠ KUTIL a ONDŘEJ ELBEL





