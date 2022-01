Misionářky lásky v Indii čelí šikaně

Vydání: 2022/2 Koledníci už vyrazili do ulic, 4.1.2022, Autor: Alena Scheinostová

Zásah indické vlády do financování činnosti Misionářek lásky – sester Matky Terezy přitáhl na sklonku roku pozornost k postavení křesťanů ve druhé nejlidnatější zemi světa.





Jídlo nejchudším rozdávají sestry Matky Terezy na ulici v Kalkatě na snímku z 28. prosince. Snímek ČTK



S poukazem na údajné „problematické vklady“ rozhodla indická vláda 25. prosince neobnovit sestrám licenci, která je opravňuje k přijímání darů ze zahraničí. Oprávnění platilo do konce října 2021, úřady je poté prodloužily pouze do 31. prosince. Podle vatikánské agentury Fides přispěla k zamítnutí licence stížnost některých radikálních skupin ve státě Gudžarát, podle které sestry prostřednictvím svých děl klienty nuceně převádějí ke křesťanství. Misionářky to odmítají.



„Abychom zabezpečily, že nedojde k pochybení, požádaly jsme naše centra, aby až do vyřešení této záležitosti nepracovala se žádným z bankovních účtů se zahraničními příspěvky,“ uvedla v prohlášení generální představená Misionářek lásky sestra Prema, jak informuje agentura SIR. Sestra Prema zároveň popřela chybnou zprávu, která se po rozhodnutí úřadů rozšířila, že by došlo ke zmrazení bankovních účtů sester.



Právě na zahraničních podporovatelích je však dílo Misionářek lásky mezi nejchudšími a nejopomíjenějšími lidmi v Indii závislé. Ve fiskálním roce 2020–2021 obdržely ze zahraničí téměř 750 milionů dolarů. Takřka v každém indickém státě sestry, kterých je v Indii na 5200, provozují sirotčince, školy, leprosária, chudinské jídelny nebo domovy pro umírající a chudé – celkem je to 277 projektů – a zkrácení příjmů by se mohlo podle pozorovatelů dotknout až dvou desítek tisíc jejich klientů.



„Neprodloužením licence Misionářkám lásky daly úřady nejchudším z chudých vskutku krutý vánoční dar,“ shrnul pro agenturu Fides generální vikář kalkatské arcidiecéze P. Dominic Gomes.



Prostoru pro křesťany ubývá



„Je docela možné, že licence bude obnovena během několika málo měsíců. Tato celosvětová instituce je příliš velká na to, aby se s ní dalo takto jednoduše manipulovat,“ vyjádřil naději křesťanský novinář a aktivista John Dayal ve sloupku pro Ucanews. Připomněl však, že jde jen o jeden případ z mnoha. V roce 2020 zpřísnila současná vláda Naréndry Módího legislativu, která zahraniční příspěvky indickým charitativním organizacím reguluje, a opatření dopadlo na více mezinárodních společností.



Módího Indická lidová strana (BJP) staví na radikálním hinduismu a nacionalismu a její politika nepříznivě zasahuje náboženské menšiny. Křesťané představují ve více než miliardové indické populaci pouhých 2,3 %. Nevládní organizace Open Doors upozornila, že v Indii v posledních pěti letech strmě narůstá míra pronásledování křesťanů, v mezinárodním srovnání ji klade na desáté nejhorší místo. V desítce indických států platí zákaz konverzí, nejnověji ho pouhé dva dny před Vánocemi uzákonila Karnátaka. Norma je pak často zneužívána proti křesťanům, jako právě v případě Misionářek lásky v Gudžarátu.



Indické Spojené křesťanské fórum za lidská práva (UCFHR) varuje, že v roce 2021 dosáhl smutného rekordu též počet násilných útoků na křesťanské cíle, a to až k 460. Nacionalisté v různých indických státech napadají kostely, vandalizují sochy, poškozují církevní majetek, ale útočí také na lidi (o těchto Vánocích například podle místních médií narušili radikálové na více místech bohoslužby), a jak podotýká John Dayal, policie a úřady nejednou pouze přihlížejí. Z řad premiérových stoupenců zaznívají výzvy, aby se hinduisté připojili k čistkám od křesťanů a muslimů. To je třeba případ vlivného hinduistického duchovního Džagadgurua Paramhanse Dasa ze státu Uttarpradéš, který v říjnu vyzval k odebrání občanství náboženským menšinám a k prohlášení Indie za hinduistickou říši. Poté byl sice za nenávistný projev uvržen do domácího vězení, na jeho podporu však demonstroval početný dav.



Papež František přijal 30. října ve Vatikánu Naréndru Módího při jeho cestě na setkání vedoucích představitelů zemí G20 před konferencí OSN o změně klimatu COP26. Indický premiér tam Svatého otce pozval na návštěvu do Indie a hovořil o „velmi vřelém setkání“. Vatikán schůzku nekomentoval.



ALENA SCHEINOSTOVÁ





