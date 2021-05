Májová i se svatým Josefem

České a moravské farnosti i poutní místa organizují tradiční májové pobožnosti. Nově také reagují na výzvu papeže Františka a připojují se k růžencové celosvětové štafetě.





Po 76 letech opustila Plzeňská madona své obvyklé umístění na hlavním oltáři katedrály sv. Bartoloměje a vydala se do výstavních prostor Západočeské galerie v Masných krámech v Plzni. Památka vytvořená před rokem 1384 ve svatovítské katedrální huti Petra Parléře zde obohatí výstavu Nad slunce krásnější – Plzeňská madona a krásný sloh, veřejnost ji bude moci obdivovat od 20. do 29. května. Sochu ochránkyně Plzně převezla 30. dubna odborná přepravní společnost za spolupráce restaurátora Davida Blahouta. Na cestu ji promluvou vyprovodil biskup Tomáš Holub, který u madony též povede 20. května modlitby přímo v galerii. „Dlouhé generace předků nemohly pohlédnout do očí Plzeňské madony z takové blízkosti, jako můžeme my právě teď. Přeji si, aby její krása byla pro nás inspirací a nadějí v této nelehké době,“ řekl biskup Holub. Výstava se stejně jako řada dalších galerií a muzeí nejen v Plzeňském kraji otevírá po koronavirové odmlce v úterý 4. května. Snímek Jiří Strašek



Na přání Svatého otce probíhá letos v květnu „maraton“ modlitby růžence s prosbou za ukončení pandemie. Předseda ČBK Jan Graubner vybízí poutní místa u nás, aby se také připojila. Lidé jsou zváni, aby se modlili za obnovu společenského života, práce a dalších činností, které se během pandemie pozastavily. „Tato společná výzva má vytvořit řetěz stálé prosby rozdělený podle poledníků celého světa, aby na přímluvu Panny Marie od celé církve nepřetržitě stoupal k Otci,“ uvádí v prohlášení arcibiskup Graubner. Na každý den připadá společný úmysl modlitby, najít ho lze na webu cirkev.cz. Iniciativa je inspirována biblickým citátem: „Církevní obec se naléhavě modlila k Bohu“ (srov. Sk 12,5).



Přidat se k papeži



„Modlitba růžence, i za ústup pandemie (přenášená online), je na Svatém Hostýně už tradicí a rádi se přidáme k úmyslům papeže Františka,“ reaguje nový duchovní správce poutního místa P. Ladislav Nosek SJ. Dále se třeba v chrudimské farnosti připojí do růžencové štafety postupně třicet domácností, farníci se registrují na webu. V neděli 16. května se vydají také na poutní růžencovou cestu. „Maraton“ modliteb zakončí 31. května na svátek Navštívení Panny Marie mší svatou a májovou pobožností v chrudimském kostele Nanebevzetí Panny Marie.



Májové pobožnosti jsou na mnoha místech tradiční modlitební aktivitou. Například v olomoucké arcidiecézi se konají ve většině farností, mnohde i denně – ve spojení se mší svatou, nebo samostatně. Letos je věřící budou prožívat také v úvahách nad životem a dílem Antonína Cyrila Stojana, který byl právě před 100 lety jmenován olomouckým arcibiskupem. Elektronickou brožuru s jeho životopisem rozděleným do čtení na jednotlivé dny si zájemci mohou stáhnout z webu arcibiskupství. Text vychází ze Stojanova životopisu od teologa a jeho současníka Františka Cinka. Vedle životopisných údajů obsahuje i vzpomínky pamětníků nebo citace Stojanových zápisků.



Na řadě míst budou lidé při pobožnostech pamatovat také na dalšího „oslavence“ roku. „Májový měsíc budeme prožívat s Pannou Marií a se svatým Josefem v rámci Roku sv. Josefa, který vyhlásil papež František,“ upozornil své farníky třeba P. František Eliáš ze Zvole u Zábřehu. Jako průvodce třicetidenní pobožností k Ježíšovu pěstounovi nabídl lidem i brožuru a ke společné modlitbě se budou scházet v kostele každý den.



JIŘÍ GRAČKA, TOMÁŠ KUTIL













