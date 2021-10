Magistr dominikánů navštívil ČR

Vydání: 2021/42 Vykročit spolu na cestu, 12.10.2021, Autor: Tomáš Kutil

Nejprve v Uherském Brodě a poté v Praze se začátkem minulého týdne objevil hlavní světový představený dominikánů, tzv. magistr řádu.





Magistr dominikánů P. Gerard Francisco Timoner (vlevo) a provinciál české provincie P. Lukáš Fošum v Uherském Brodě. Snímek archiv dominikánů



P. Gerard Francisco Timoner III. přijel při příležitosti 800. výročí úmrtí sv. Dominika na krátkou seznamovací návštěvu české provincie. „Byla to jeho první návštěva u nás. Jednou za devět let by měl magistr vykonat vizitaci ve všech provinciích, tohle byla malá příprava,“ uvedl provinciál P. Lukáš Fošum OP.



V Uherském Brodě se magistr zúčastnil tradiční pouti k Panně Marii Růžencové. „Maria se proměnila v milujícím rozhovoru s Bohem, stala se Matkou Boží, Přímluvkyní, Učednicí a naší Matkou. Když vstoupíme do rozhovoru s Bohem, vstoupíme do modlitby, hlubokého rozmlouvání, které vede k zásadní proměně, tedy k obrácení. Když vstoupíme do rozhovoru s druhými, z nepřátel se mohou stát přátelé, jiní a cizí se mohou stát dobře známými,“ uvedl v homilii. „Všichni patříme do Boží rodiny, jsme bratři a sestry! Ve své třetí encyklice Fratelli tutti o bratrství a sociálním přátelství nás všechny papež František vyzývá, abychom věnovali pozornost této důležité pravdě. Jestliže lidstvo rozpozná, že máme jednoho Otce a že jsme jedna rodina, nebude jen přežívat, ale vzkvétat,“ připojil s odkazem na papežova slova.



Filipínec Gerard Timoner je po sv. Dominiku v pořadí 88. magistrem řádu a zároveň prvním z Asie. Zvolen byl v roce 2019. V ČR je momentálně 33 dominikánů, působí v Praze, Plzni, Jablonném v Podještědí a v Olomouci.



