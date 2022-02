Lurdy nabraly nový dech

Vydání: 2022/8 Biskupové se vydali za nemocnými, 15.2.2022, Autor: Alena Scheinostová

Po dvou letech uzávěry byla slavnostně znovuotevřena jeskyně Zjevení ve francouzských Lurdech. Symbolicky se tak stalo 11. února – ve svátek Panny Marie Lurdské, který je výročním dnem zdejšího prvního mariánského zjevení v roce 1858.



Slavnost znovuotevření lurdské jeskyně společně prožily 4 000 poutníků z různých zemí světa. Snímek ČTK



Polední mši svaté s modlitbou Anděl Páně, při které se jeskyně znovu zpřístupnila, předsedal rektor lurdské svatyně P. Olivier Ribadeau Dumas a zúčastnilo se jí na 4 000 poutníků. „Pro Lurdy je to důležitý okamžik, protože už dva roky bolestně prožívají období hygienických omezení,“ řekl P. Ribadeau Dumas podle deníku La Dépêche a zdůraznil: „Už mnoho měsíců jsme neměli na mši tolik účastníků. To je pro Lurdy velmi dobré znamení a ukazuje to návrat poutí.“



V roce 2020 musela svatyně poprvé ve své historii na dva měsíce zavřít brány. Po dva roky sem pak věřící měli kvůli pandemii omezený přístup. Z 3,5 milionu poutníků v roce 2019 klesl jejich počet v roce 2020 na pouhých 800 tisíc. O rok později se sice zdvojnásobil, ale stále šlo jen o polovinu dřívějších čísel, jak uvádí deník La Croix. Živobytí čtrnáctitisícového městečka je přitom v drtivé většině závislé na poutnickém provozu.



Znovuotevření jeskyně je proto silným symbolem. „Poutníci se mohou opět vydat na pouť s naprostým klidem. To ukazuje, že zdravotní krize je téměř úplně za námi,“ prohlásil P. Ribadeau Dumas. Pro vstup do jeskyně platí povinnost dezinfikovat si ruce a ponechat si na obličeji roušku. K projevům úcty tu totiž nedílně patří dotek skály, na jejímž kameni se Maria celkem osmnáctkrát ukázala místní dívce sv. Bernadettě Soubirousové. „Je to jedno z gest, která jsou pro poutníky velmi důležitá: dotknout se této skály na znamení důvěry v Pannu Marii, vložit na ni své radosti, smutky a úzkosti,“ popsal P. Ribadeau Dumas.



Národní svatyní



Prozatím však nebudou obnoveny koupele ve zdejší vodě, které před pandemií využívalo na 350 tisíc poutníků ročně. Voda pochází z pramene, který v Lurdech vytryskl při devátém zjevení 25. února 1858. Po jejím pití nebo koupelích jsou doloženy případy uzdravení, církev jich uznala již 70. Právě nemocní z celého světa jsou zde typickými návštěvníky.



Lurdskou svatyni loni 11. února povýšili francouzští biskupové se souhlasem Vatikánu na svatyni národní. Znamená to, že se nyní episkopát více podílí na jejím provozu. Jako apoštolský delegát o její rozvoj pečuje Mons. Antoine Hérouard a tento úřad si podrží i poté, co byl právě letošního 11. února jmenován arcibiskupem dijonským.



ALENA SCHEINOSTOVÁ











Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Zahraniční, Články