Literární toulky na celý rok

Vydání: 2022/38 Křesťanská služba Alžběty II., 13.9.2022, Autor: Alena Scheinostová

Příloha: Perspektivy 38

Povídky, fejetony, rozhovory, básně i duchovní texty nabízí nový Cyrilometodějský kalendář na rok 2023. Nahlížíme do něj s jeho editorem, kolegou JANEM PAULASEM.



Simonetta Šmídová: Doma tě vždy někdo čeká. Repro KT



Kalendář vždy připomíná výročí známých osobností. Kdo je to tentokrát?



Jsou to třeba výjimečné i odvážné ženy jako byla právě zesnulá královna Alžběta II., sv. Terezie z Lisieux, Etty Hillesum nebo písničkářka Joni Mitchell. Dále kalendář přibližuje životní příběhy spisovatelů Oty Pavla, Karla Klostermanna či básníka a překladatele Jana Vladislava i osobnosti světové literatury: amerického spisovatele Cormaca McCarthyho nebo Japonce Šúsaku Endóa – autora slavného románu Mlčení. A upozorním ještě na příběh polského malíře, svědka hrůz 20. století a pražského rodáka Józefa Czapského, který o vlásek unikl katyňskému vraždění. Zemřel před 30 lety.



Někteří autoři jsou v kalendáři stálicemi – Marek Vácha, Zdeněk Jančařík, Ladislav Heryán či Tomáš Petráček. Na jaká další jména či zajímavé příběhy čtenář narazí?



Třeba na písničkářku Radůzu a její vzpomínky na dětství na venkově. Papež František se zase ohlédne za svými třemi osobními krizemi, které přirovnává k lockdownům ve svém životě. Budeme putovat po stopách Edity Steinové v jednom polském městě anebo se staršími manželi prožijeme dramatický útěk do bezpečí z válkou sužovaného syrského Aleppa. Milovníky čerstvě umleté kávy a malých knihkupectví zase potěší Josef Kroutvor a o kráse putování přírodou přesvědčí Miroslav Nevrlý. Nechybí Aleš Palán, Vojtěch Kodet, Pavel Konzbul, Tomáš Halík či vzpomínka na literárního historika Jaroslava Meda.



Vedle ukázek z již vydaných knih nebo článků nalistujeme i původní příspěvky. Které to jsou?



Je to třeba cyklus dvanácti zamyšlení teologa a spisovatele Pavla Hoška, který vzpomíná na důležité lidi svého života. Vedle rodičů či manželky to byli často jiní spisovatelé – Jaroslav Foglar, E. T. Seton, J. R. R. Tolkien či C. S. Lewis. Zamyšlení napsali také teoložka Kateřina Lachmanová či právník Pavel Vacek. Miloš Doležal poskytl pro kalendář vedle nových textů (mj. právě o Editě Steinové) i dosud nepublikované duchovní sny své zesnulé ženy Jany. Novinář Petr Klukan vzpomíná na jednoho pozoruhodného jihlavského kněze a horolezce. A upozorněme ještě na texty Tomáše Mazala: v jednom zachytil nevšední putování Vysočinou, které podnikl právě s Milošem Doležalem, ve druhém líčí zastavení v Petrkově – v čase, kdy tam ještě žili bratři Reynkovi, ale i v době, kdy se rozhodovalo o dalším osudu jejich usedlosti.



Kdo je letošním fotografem komentujícím své snímky a kdo autorem ilustrací?



Hlavním výtvarníkem kalendáře je tentokrát Simonetta Šmídová, která žije a tvoří v malebné obci v podhůří Šumavy. Snad i proto dýchá z jejích obrazů klid a pohoda. Ale jak sama říká v zařazeném rozhovoru, malování pro ni často bylo únikem ze shonu v sedmidětné rodině do klidných časů a míst, kde jí bylo v životě dobře. Proto ty pruhované peřiny na plaňkovém plotě její babičky… Fotograf Jan Jirkovský pak v kalendáři v každém měsíci představuje nějaký svůj snímek s jeho příběhem. Čtenář má tak jedinečnou možnost nahlédnout do situace, kdy a proč fotka vznikla.



I letošního vydání kalendáře se dotklo všeobecné zdražování. Kolik si má zájemce připravit?



Situace byla už neúnosná. Dlouho jsme se snažili držet velmi nízkou cenu, což bylo možné díky velkému čtenářskému zájmu. Výrazný nárůst nákladů v poslední době (třeba ceny papíru, která vyskočila téměř na dvojnásobek) rapidně zdražuje tisk a nutí zvýšit cenu také nás. Nový třísetstránkový kalendář tedy nyní stojí 199 Kč. Když ho ale srovnáte s obdobnými publikacemi, zjistíte, že se pořád řadí mezi ty levnější. Často je ten rozdíl i stokorunový.



A co za to čtenář dostane? Čtení na celý rok dávkované v krátkých útvarech, od povídek, fejetonů, rozhovorů, vzpomínek až po básně a duchovní texty. A také aktualizovaný schematizmus katolické církve, kalendář s církevními svátky i přehled výročí. A určitě také řadu tipů na dosud neobjevené autory či výborné knihy.



Cyrilometodějský kalendář na rok 2023, ed. Jan Paulas (Katolický týdeník, 2022)



ALENA SCHEINOSTOVÁ









Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Kultura, Články