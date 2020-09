Libanon: zachováváme si naději

Vydání: 2020/39 Křesťanské symboly v politice, 22.9.2020, Autor: Alena Scheinostová

Osm týdnů po masivním výbuchu, který zdemoloval libanonskou metropoli Bejrút a připravil statisíce lidí o přístřeší, do země stále míří mezinárodní pomoc. Místní lidé se ale ptají, co bude dál.

Ukázat blízkost a solidaritu světové církve, ale také nahlédnout, jak „přeměnit tuto krizi na příležitost ke změně systému“, přicestoval do Libanonu Aloysius John, generální sekretář Caritas Internationalis. Během své návštěvy od 12. do 17. září se setkal se zdejšími církevními představiteli a zástupci místní Charity, ale také s lidmi, kteří při katastrofě přišli o majetek nebo své blízké. O návštěvě referovaly Vatican News.

Výbuch ze 4. srpna způsobil přes 200 úmrtí, 300 tisíc lidí přišlo o domov, zničeny byly celé čtvrti včetně 140 škol, nemocnic a infrastruktury. Už měsíce před pohromou však zemi deptala vleklá hospodářská a politická krize s inflací a závratnými cenami. Navíc i na Libanon tvrdě dopadla koronavirová krize. „70 % populace potřebuje pomoc, míra nezaměstnanosti exponenciálně vzrostla,“ sdělila Vatican News ředitelka komunikace Caritas Internationalis Marta Petrosillo.

Mše svatá uprostřed trosek jako znamení naděje. Snímek ČTK

Jako po tsunami

Aloysius John po procházce poškozeným městem situaci popsal, „jako by tam udeřila obří tsunami nebo tornádo – všechno srovnané se zemí“. Vyslechl vyprávění matky, jejíž dvaatřicetiletý syn vyrazil v den neštěstí navštívit kamaráda a už se nevrátil; ji samotnou pořezalo roztříštěné sklo a dosud musí brát léky. O méně smutnou zkušenost se podělil handicapovaný muž, který v čase výbuchu naštěstí právě nebyl ve svém bytě, a zůstal tedy nezraněn. Byt byl ale zdemolovaný a bez oken. Charitní dobrovolníci poté jeho příbytek uvedli do použitelného stavu.

Podle Johna jsou v obdobné situaci desítky tisíc Bejrúťanů. Mnozí z těch, kdo žili v nájemním bydlení, se už nebudou moci vrátit, protože pronajímatelé situaci s poškozenými příbytky neřeší. Prvotní šok, shoduje se John s charitními pracovníky, vystřídaly nejistota a obavy z budoucnosti. „To všec se odehrává v situaci, kdy v Libanonu není vláda a chybí záruky i sociální pomoc,“ dodal John. Dosavadní vláda totiž odstoupila po masových protestech následujících po výbuchu a nová dosud nebyla ustavena. Caritas Internationalis upozorňuje, že se blíží zimní období a do té doby je nutné lidem zabezpečit přístřeší, teplé oblečení a přikrývky, jinak zimu nepřežijí.

Ve spolupráci s libanonskou a švýcarskou Charitou se v úsilí pomoci angažuje mj. Charita ČR. Ta zde díky českým dárcům rozdala desetitisíce porcí jídla a tisíce potravinových balíčků, zajistila zdravotní i psychologickou pomoc a podílela se na úklidu škod. Až do dubna 2021 se zde zapojí do podpory rodin tak, aby se mohly co nejdříve vrátit do běžného života – a to formou smysluplných volnočasových aktivit pro děti, psychologického poradenství nebo i finanční pomocí s jídlem, léky, oblečením a nutnými opravy domovů. Charita ČR už na tento účel přijala na zvláštním kontě či prostřednictvím dárcovských sms přes dva miliony korun.

Odstraňte sankce

Jak upozornil Aloysius John, vedle bezprostřední pomoci je však na místě zasadit se o změnu mezinárodní politiky vůči Libanonu. „Vlády musejí přijmout související opatření, včetně odstranění sankcí vůči sousední Sýrii, neboť ty negativně dopadají i na Libanon,“ upozornila Marta Petrosillo. Celkový úpadek země zkomplikoval též distribuci pomoci do dalších potřebných zemí na Blízkém východě, pro kterou je klíčovým střediskem.

Přes to všechno se místní lidé drží naděje. „Přežijeme,“ objevují se nápisy na zdech. „My Libanonci držíme pospolu, chceme znovu postavit stát, který byl vždy ‚zemí s poselstvím‘, jak říkával Jan Pavel II., zemí modelovou, jak definoval Benedikt XVI., zemí tolik milovanou, jak opakuje papež František. Bejrút a Libanon byly tolikrát zničeny, ale vždy se postavily na nohy. Navzdory všemu si zachováváme silnou naději, protože historie nás naučila nést kříž,“ shrnul pro italský týdeník Famiglia Cristiana maronitský eparcha Batrunu Munír Chairalláh.

