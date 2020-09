Lesná se raduje z nového chrámu

Vydání: 2020/38 Lesná se raduje z nového chrámu, 15.9.2020, Autor: Lenka Fojtíková

Džbánek piva, koloběžka i miska horkého guláše jsou vyobrazeny vedle tradičních křesťanských symbolů na fasádě nového kostela v Brně na Lesné. Mají připomínat, že i z obyčejných lidí, jako byla blahoslavená Marie Restituta Kafková, jíž je kostel zasvěcen, mohou být světci.



Nový chrám v Brně na Lesné. Snímek Karel Pažourek / Člověk a Víra



V sobotním dopoledni nový chrám požehnal pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul. Po více než padesáti letech úsilí se tak naplnila touha obyvatel Lesné. Biskup ve své promluvě připomněl, že kostel byl postaven na jednasedmdesáti betonových pilířích, a přirovnal je k ustanovení dvaasedmdesáti Ježíšových učedníků.



„Máme pod sebou jednasedmdesát betonových vzpěr. Můžeme se zeptat, kde je ta sedmdesátá druhá. Tou nejdůležitější vzpěrou má být místní farní společenství,“ upozornil biskup. Podle jeho mínění by totiž kostel bez společenství byl spíše náhrobním kamenem, který by neukrýval život, ale smrt. To, co zabraňuje poškození společenství křesťanů, je věrnost Kristu a jeho učení. „Takovouto věrností se vyznačovala i patronka chrámu, blahoslavená mučednice Marie Restituta. Vynikala lidskostí a humorem. Před svou popravou s klidem prohlásila: ‚Jdu k slavnosti. Pro Krista jsem žila, pro Krista umírám,‘“ řekl v kázání biskup Konzbul. Na závěr promluvy popřál farníkům na Lesné, aby dokázali být skutečným Božím společenstvím, které je prostoupeno láskou.



Místní farář P. Pavel Hověz poděkoval zase všem, kdo se jakýmkoli způsobem přičinili, aby byl kostel postavený. „Všichni jsou zapsaní zlatým písmem v Božím srdci. Jen on sám ví, kolik lidí pro to obětovalo svůj čas, finance a energii. Kolik to bylo probdělých nocí, protože nastaly překážky, komplikace a někdy i spory. Takže veliké díky vám všem. A zůstaňte nám věrni. Kostel je sice bez dluhů, ale ještě potřebujeme vnitřní vybavení, aby mohl být vysvěcený,“ řekl P. Hověz.



„Mám obrovskou radost. Je to triumf důvěry, naděje a lásky místních farníků, že dokázali zhmotnit touhu po vlastním kostele,“ uvedla bývalá místostarostka Brna-sever Miriam Kolářová.



Záměr vybudovat kostel měli věřící na Lesné už v roce 1968, jejich přání se podařilo uvést do života až v roce 2004. Vlastní stavba pak započala roku 2017. Náklady přesáhly sto milionů korun. Dílo architekta Marka Štěpána je nominované na cenu Stavba roku.



LENKA FOJTÍKOVÁ

