Za královskými odznaky do katedrály

Vydání: 2023/2 Tři králové přinášejí radost, 10.1.2023, Autor: Alena Scheinostová

Příloha: Perspektivy 2

Prohlédnout si skutečné české korunovační klenoty, uctít trn z Kristova kříže uložený s největší pravděpodobností ve Svatováclavské koruně a poklonit se lebce patrona české země a naší státnosti sv. Václava, a to vše v posvátném prostoru svatovítské katedrály – to umožní krátkodobá výstava konaná ke 30. výročí vzniku České republiky od 17. do 21. ledna.



Nová oficiální fotografie korunovačních klenotů. Snímek Fotoarchiv KPR / Jan William Drnek



Od národních oslav tisíciletého svatováclavského jubilea v roce 1929, kdy byl soubor českých korunovačních klenotů pro veřejnost vystaven vůbec poprvé, jde o patnáctou příležitost. Naposledy byly cenné památky vystaveny přesně před pěti lety – na konci ledna 2018. Do katedrály se však vracejí po takřka sedmi dekádách, protože v mezičase byly zpravidla vystavovány ve Starém královském paláci.



Unikátní soupravu odznaků královské moci a vlády, sahající až do dob Karla IV., tvoří Svatováclavská koruna, žezlo a jablko s koženými pouzdry, poduška pod korunu a korunovační plášť. Veřejnost spolu s nimi uvidí v příčné lodi katedrály také relikviářový Korunovační kříž a meč, ve vitríně, kterou pro výstavu z roku 1929 vytvořil významný architekt Josef Gočár. V jižní boční lodi pak budou navíc k vidění pohřební klenoty Přemysla Otakara II. – na připomínku nedochovaných královských insignií přemyslovských králů.



Opomenut nebude nejvýznamnější český vladař z tohoto rodu, patron české země: „Ve Svatováclavské kapli bude v té době vystavena i relikvie sv. Václava. Lidé tak budou moci také vykonat pouť k tomuto světci,“ prozradil kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta P. Ondřej Pávek na setkání s novináři, které kapitula, Hrad a pražské arcibiskupství uspořádaly na začátku prosince (viz KT 50/2022). Duchovní charakter podtrhne slavnostní mše sv., která se bude slavit v neděli 22. ledna v 10.00 hod. a která výstavu uzavře.



Zde je trn z koruny Páně



Nejstarší z korunovačního souboru je Svatováclavská koruna. Dvouapůlkilogramový klenot z ryzího zlata a drahých kamenů nechal zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci v roce 1347 a poté jej zanechal jako státní korunu pro korunovace svých následníků. Do konce svého života ji nechával dále upravovat a doplňovat o další skvosty. Celkem je na koruně 19 safírů, 44 spinelů, jeden rubín, 30 smaragdů a 20 perel. Její vrchol pak tvoří zlatý křížek, ozdobený safírem s rytinou ukřižovaného Krista a s latinským textem: „Zde je trn z koruny Páně.“ Ten podle památkářů naznačuje, že se jedná o křížek ostatkový a že je tudíž sama koruna relikviářem. Ostatně už v roce 2003 potvrdil specializovaný průzkum, že safír je dutý, dutina je však prázdná.



Překvapivý nález



Loni na podzim nicméně při dalším výzkumu badatelé objevili pomocí rentgenu ještě jednu dutinu, a to ve dně křížku. „Zvolená metoda (rentgenu) neumožňuje přímé potvrzení organické hmoty, tedy samotného trnu uvnitř schránky, neexistují však žádné indicie, které by poukazovaly na druhotnou manipulaci s nohou kříže,“ prohlásil poté šéf hradních památkářů Petr Kroupa a dovodil: „Tudíž nepochybujeme o přítomnosti trnu ve schránce, kam byl vložen při zhotovení koruny, jak ostatně informuje i latinský nápis.“ Čeští králové – jak vysvětlují historikové – tak byli symbolicky korunováni stejnou korunou jako samotný Kristus.



Zlaté královské jablko ozdobené biblickými výjevy, královské žezlo i korunovační plášť jsou podstatně mladší, datují se až do 16. a 17. století. Společně s korunou jsou uchovávány v Korunní komoře v kapli sv. Václava ve svatovítské katedrále, uzamčené sedmi klíči, které mají v držení vždy český prezident, premiér, předsedové obou komor parlamentu, pražský arcibiskup, probošt svatovítské kapituly a pražský primátor. Z Korunní komory budou nyní vyjmuty právě na týden, v době jejich vystavení čekají komoru restaurátorské práce.



Výprava za replikami



Výstavu ve dnech 17. až 21. ledna lze navštívit zdarma, není ale možné si rezervovat vstup, proto je třeba počítat s čekáním. Denně může přijít až 5000 lidí. Trvale je možné si prohlédnout korunovační klenoty v kopii – věrná replika z roku 2000 je součástí stálé expozice „Příběh Pražského hradu“ ve Starém královském paláci. Kopií ostatně existuje hned několik, počínaje replikou koruny z roku 1967, která vznikla pro výstavu Expo v Montréalu. Další z nich vystavuje až do 30. ledna Muzeum Bible v Jablunkově, spolu s replikou žezla a jablka a s dalšími památkami na doby českého království. Na tuto výstavu je nutná rezervace předem, a to buď osobně, či po telefonu, nebo prostřednictvím formuláře na webu muzeumbible.cz.



České korunovační klenoty. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 17.–21. 1. 2023, 9–17 hodin, vstup zdarma



České korunovační klenoty. Světové Muzeum a Knihovna Bible Jablunkov, 6. 12. 2022 – 30. 1. 2023



ALENA SCHEINOSTOVÁ

