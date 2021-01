Vydat se do regionálních muzeí z domova

Vydání: 2021/5 Vakcína ať je i pro chudé, 26.1.2021, Autor: Alena Scheinostová

Příloha: Perspektivy 5

Virtuální procházky svými sbírkami nabízí řada památníků a muzeí. V čase jejich nezbytného uzavření se tak lze potěšit pohledem zblízka, který „naživo“ nebývá vůbec možný. Vybrali jsme z těch, která přibližují křesťanskou kulturu.



Muzea navzdory uzavření nabízejí pomocí internetu komentované virtuální procházky, možnost „ohmatat si“ prostorové modely exponátů nebo listování katalogy – jako Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě (na snímku). Repro KT



Jednotlivé exponáty ze svých sbírek předvádí pomocí 3D modelů Muzeum Šumperk (muzeum-sumperk.cz), a to včetně přehledných popisek. Seznámí s dřevěnými plastikami světců, liturgickými oděvy, s přírodninami i s ukázkami měšťanské kultury od gotiky po 20. století. Modely umožňují detailní prohlídku ze všech stran i natočení a přiblížení podle potřeby. Na stejném portálu pod odkazem 3dsbirky.cz/narodni-archiv/ si pak podobně lze prohlédnout cenné historické listiny a pečeti. Muzeum pravidelně obohacuje svůj web zajímavými pojednáními o svých sbírkách i fotodokumentací. Detailně kupříkladu přiblížilo proces restaurování sochy světce (snad sv. Jana Evangelisty nebo sv. Marka) z konce 18. století. Práci, dokončenou na konci roku 2020, ilustrují četné snímky se zasvěcenými komentáři.



Muzeum Brněnska na adrese muzeumbrnenska.pano3d.cz kromě online výletu do slavné Vily Löw-Beer nebo Podhoráckého muzea zve do sálů Památníku písemnictví na Moravě. Ten sídlí v benediktinském klášteře v Rajhradě, jehož historická knihovna patří k největším klášterním bibliotékám v Česku. Celkem zde lze nalézt 65 tisíc svazků, mezi nimi cenné rukopisy, prvotisky i staré tisky z 16. – 19. století. Vůbec nejstarší je rukopisné „Adovo martyrologium“ z 10. století, krásně iluminovaný „Antifonář Elišky Rejčky“ pochází z počátku 14. století a podobně starý breviář probošta Vítka údajně iluminoval sám Mistr Theodorik. Srdcem knihovny je barokní sál, který navrhl Jan Blažej Santini-Aichel a vyzdobil Jan Jiří Etgens.



Památník však představuje také velkomoravskou literární tradici či moravské autory 19. a 20. století, příkladně Jana Zahradníčka, Jana Skácela, Jiřího Wolkera či Ivana Blatného.



Na webu muzea lze pod příslušným odkazem virtuálně navštívit např. ještě kapli památníku Mohyla míru, připomínajícího bitvu tří císařů 2. prosince 1805 u Slavkova.



Za pedagogem i za světcem



Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě – pokládaném za jeho rodné město – připravilo obsáhlou webovou prezentaci své stálé expozice „Komenský lidstvu“. Prožíváme jubilejní období 2020–2022, na kdy připadá 350. výročí úmrtí (1670) a 430. jubileum narození (1592) tohoto pedagoga a teologa, biskupa Jednoty bratrské. Význam „Učitele národů“ si lze připomenout právě třeba na muzejním webu mjakub.cz, kde se nabízejí komentované prohlídky zdejších omeniologických expozic. Díky nim návštěvník hlouběji pochopí nadčasovost Komenského pedagogických zásad, oživí si v paměti jeho hlavní díla a ohlédne se za jeho působením v pobělohorském exilu.



Stránky muzea v šumavských Prachaticích www.prachatickemuzeum.cz pak virtuálně zavedou do sálů věnovaných osobnosti zdejšího rodáka sv. Jana Nepomuka Neumanna, misionáře Ameriky. Ten do USA odešel roku 1836 a stal se knězem a filadelfským biskupem, známým usilovnou prací zvláště pro imigrantskou komunitu. V expozici jsou shromážděny jeho záznamy, osobní předměty či množství dobových fotografií.



ALENA SCHEINOSTOVÁ









