Varhaník v mobilu? Proč ne

Vydání: 2020/17 Kdy na mši svatou do kostela?, 21.4.2020, Autor: Alena Scheinostová

Příloha: Perspektivy 17

Užitečný nástroj pro všechny, kdo chtějí svou domácí bohoslužbu v karanténě prožít slavnostněji, nabízí nová nápaditá iniciativa Digitalizace hudebního doprovodu liturgického zpěvu.



Varhany v Bohosudově jsou jedny z nejcennějších v celém regionu. Snímky Jiří Watzek



Kdo ovládá hru na varhany či klavír nebo třeba na kytaru, najde zde volně ke stažení kompletní notový zápis varhanního doprovodu písní z kancionálu. Především ale materiál shromážděný na internetové stránce ddh9.webnode.cz pomůže těm, kdo na žádný nástroj nehrají. Autor iniciativy Zbyněk Rumler totiž ve speciálním programu převedl noty na zvuk, a tak si na mobilu nebo v počítači lze hudební doprovod pustit a zazpívat si „na playback“.



„K digitalizaci jsem použil varhanní doprovod ke kancionálu z roku 1994 a pustil jsem se do skenování a přepisu notového zápisu do elektronické podoby. Mým cílem bylo vytvořit editovatelný notový zápis v elektronické podobě, který by byl vhodný k doprovodu zpěvu, s využitím technického zařízení, jako jsou mobilní telefon, tablet, počítač či hardwarový přehrávač s odpovídající reprosoustavou,“ vysvětlil Zbyněk Rumler na stránkách iniciativy. Pro KT dále upřesnil: „Lidé tedy na webu najdou noty už ke 377 písním z kancionálu ve formátu pdf. Můj hlavní záměr ale je převést notový zápis do souborů typu midi a do souborů pro notační program. Pak je možné doprovod využít přímo ke zpěvu či k jeho nácviku.“



Za pomoci digitálních vychytávek



Nejde tedy o hotové nahrávky, které by si zájemce „přehrál“ – ačkoli na stránkách najde i ukázky doprovodu ve formátu mp3. „Funguje to tak, že si do počítače nebo mobilu se systémem Android stáhnete příslušný program a ten potom sám noty čte a v reálném čase přehrává,“ přiblížil Zbyněk Rumler. Programy, které to umějí a zároveň jsou k dispozici za poplatek, ale i zdarma, představil na webu projektu.



Uživatelé si mohou rovněž nastavit, jak má výsledný doprovod znít. V nabídce je celá řada zvukových knihoven od různě znějících chrámových varhan až po rozmanité hudební nástroje nebo syntezátor. Zbyněk Rumler navíc plánuje nabídku zvukových knihoven dále rozšiřovat.



Zpěvákům k ruce



„Tímto projektem určitě nechci nahradit klasický varhanní doprovod – to ani není možné. Ale byl bych rád, kdyby současné technické prostředky mohly být nápomocné při hudebním doprovodu při bohoslužbách, kdy není k dispozici varhaník – typicky nyní v domácím prostředí,“ zdůraznil autor. Stránky proto spustil už teď, dokud jsou lidé odkázáni na domácí slavení, jakkoli řadu detailů bude teprve dopracovávat. „Není to špičkové, ale používat se to už dá. Například ještě nedošlo na předehry a dohry. Dále notové zápisy vznikaly ve velkém časovém rozpětí a v rukou různých autorů, a tak byl převod do digitální verze poměrně náročný a mohly v něm zůstat chyby,“ připustil autor s tím, že bude uživatelům vděčný za zpětnou vazbu, aby mohl odstranit nedostatky.



Práci na digitalizaci duchovních písní Zbyněk Rumler odvádí zcela zdarma a ve svém volném čase – jde o iniciativu dobré vůle a přání pomoci ostatním, nikoli třeba o oficiální grantovaný projekt. Přesto autor uvažuje i nad jejím dalším rozvíjením. Plánuje například vytvoření aplikace, kde by bylo možné sestavit pořadí slok písně, vybrat si z nabídky předeher a doher, zvolit tempo či doprovod transponovat do nižší či vyšší polohy. Neméně přemýšlí nad digitalizací responsoriálních žalmů či litanií.



„Výhledově by digitalizované doprovody mohli využívat třeba i v kostelích, kam nedojíždí varhaník,“ navrhuje Zbyněk Rumler. „Na to ovšem bude potřeba dořešit ještě mnoho věcí. Především je tu otázka autorských práv – z právního hlediska je rozdíl, když skladbu provozujete doma se členy své rodiny, nebo ji hrajete a zpíváte na mši v kostele. To už je totiž veřejná produkce. Většina písní z kancionálu je však tak starých, že už jsou volně k užití,“ upřesnil autor. A druhá věc je souhlas ordináře, zda by hudbu v této podobě vůbec do kostela pustil.



Nicméně „jen“ k domácí bohoslužbě nebo k nácviku písní, u nichž si zatím nejsme zcela jistí, je tento webový nástroj zcela dostačující. Třeba i díky němu naladíme hlasy a zdokonalíme intonaci pro slavnostní okamžiky, až se kostely zase otevřou ke společné liturgii.



Digitalizace hudebního doprovodu liturgického zpěvu, ddh9.webnode.cz



ALENA SCHEINOSTOVÁ



