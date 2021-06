Objevujme domácí památky po celé léto

Vydání: 2021/23 Rozvolněná Noc kostelů, 1.6.2021, Autor: Alena Scheinostová

Příloha: Perspektivy 23

Nedostanete se letos do zahraničí? O to bohatší možnosti připravily domácí památky. „Živý průvodcovský servis, který je u nás obvyklý, je navíc světový unikát,“ podotýká Kateřina Šrámková z Asociace nestátních otevřených památek ANOPA.





Bolestného Krista od Hanse von Aachena lze nově obdivovat v Břevnovském klášteře. Repro KT



ANOPA nově sdružila provozovatele nestátních veřejně přístupných památek včetně církevních a chce zájemcům více přiblížit bohatství přímo „za humny“. Spolu s turistickým portálem Objevujpamatky.cz proto na období od 1. června do 31. října 2021 připravily program „Třetí za polovic, sedmá zdarma“: za návštěvy vybraných hradů, zámků či klášterů lze sbírat razítka, a obdržet tak slevy na vstupném. Turistickou kartu si lze stáhnout na webu objevujpamatky.cz. Razítko, ale především povznášející zážitek tak lze získat třeba v plzeňských Masných krámech, kde je ještě do 6. června k vidění reprezentativní výstava k poctě Plzeňské madony Nad slunce krásnější. Od 17. června do 28. září bude i „s razítkem“ přístupná výstava v olomouckém Arcibiskupském paláci ve Wurmově ulici, nazvaná K oslavě a potěše a prezentující ukázky ze sbírek zdejších biskupů a arcibiskupů.



Mezi dalšími zapojenými památkami jsou třeba Arcibiskupský zámek v Kroměříži s vystaveným obrazem Panny Marie Křtinské (viz KT 20), zámek ve Žďáru nad Sázavou – bývalý cisterciácký klášter, který klášternímu hospodaření věnuje svůj nový prohlídkový okruh, velehradská bazilika s podzemím a expozicí ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje nebo např. kláštery v Milevsku a Roudnici nad Labem.



S novými okruhy, programy či exponáty vstupují do letošní turistické sezony i další církevní památky. Nenápadnou, avšak unikátní novinkou se pyšní například Břevnovský klášter v Praze. Teprve loni na konci roku totiž skupina expertů odhalila, že starý obraz v koutě jednoho z prohlídkových sálů vyšel na přelomu 16. a 17. století z ruky samotného Hanse von Aachena – hlavního portrétisty císaře Rudolfa II., žijícího na jeho pražském dvoře. Jak ukázala rentgenová analýza, pod ramenem Bolestného Krista se na břevnovském plátně dokonce skrývá přemalovaný náčrtek císařovy tváře. Podle Adama Pokorného z Národní galerie Praha a Štěpána Váchy z Ústavu dějin umění AV ČR, kteří za objevem stojí, si obraz objednal tehdejší představený břevnovského kláštera Wolfgang Selender. Cenné dílo prošlo náročnou renovací a vidět je lze v někdejší jídelně prelatury kláštera.



Sbírky na obnovu



Památkám můžete nyní pomoci nejen návštěvou a uhrazením vstupného (po loňském covidovém výpadku se nejedna z nich ocitla v tísni), ale také hlasováním o nejlepší sbírku. Každoroční iniciativa Institutu pro památky a kulturu „Máme vybráno“ představuje letos rekordních 305 veřejných sbírek, které usilují o zachování a obnovu kostelů, křížků, kapliček a dalších objektů ve všech krajích republiky. Veřejnost může do 20. června prostřednictvím portálu Mamevybrano.cz hlasovat pro tu „svou“ a 14 vítězů – z každého kraje jeden – si poté podle počtu získaných hlasů rozdělí stotisícový příspěvek. Vítězové budou vyhlášeni 14. září při slavnostním večeru v kulturním centru Dominikánská 8 v Praze.



ALENA SCHEINOSTOVÁ









Sdílet článek na:

Sekce: Články, Kultura, Zpravodajství