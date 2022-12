Na Strahov za filmovou Popelkou

Tři oříšky pro Popelku, Babička, Jak utopit dr. Mráčka nebo Svatební cesta do Jiljí – to jsou jen některé filmy, kterým vtiskla jedinečnost a půvab Libuše Šafránková (1953–2021).



Kostýmy Barunky z Babičky (na snímku), Popelčiny princeznovské šaty a další kostýmy a rekvizity potěší nejen pamětníky. Snímek Jana Podhorská



Oblíbené herečce, se kterou se široká veřejnost rozloučila loni obřadem v kostele sv. Anežky na pražském Spořilově, je věnována vánoční výstava ve Strahovském klášteře, nazvaná Libuše Šafránková – jak ji máme rádi.



„Bez ní by už téměř půl století nebyly ty pravé Vánoce nejen u nás, ale ani v Německu nebo v Norsku,“ podotýká Petra Dostálová, vedoucí výstavního projektu, který iniciovala Česká televize. Legendární pohádku z roku 1973 Tři oříšky pro Popelku, ve které Šafránková ztvárnila titulní roli, tu připomíná například její filmový střevíček nebo červánkové šaty. Mimochodem v tradičním losování, která z televizních stanic letos o Vánocích kultovní snímek zařadí, protentokrát zvítězila Nova, která jej odvysílá na Štědrý večer.



Na výstavě ale návštěvníci uvidí i další původní kostýmy z více než tří desítek filmových, televizních i divadelních rolí Šafránkové, zapůjčené z televizních i barrandovských studií a soukromých sbírek. Najdeme tu dobové plakáty a fotografie i některé hereččiny osobní věci – především vzkazy od kolegů. Pořadatelé samozřejmě pamatují i na děti, které se mohou převléci do filmového kostýmu nebo se nechat vyfotografovat s hrdinou z pohádky. Výstava potrvá až do 1. ledna, pouze na Boží hod bude zavřeno.



Libuše Šafránková – jak ji máme rádi. Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1, 30. 11. 2022 – 1. 1. 2023

