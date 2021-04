Na kousek řeči s Jiřím Zajícem

Vydání: 2021/16 Co nám covid dal a vzal, 13.4.2021, Autor: Alena Scheinostová

Letos 17. května oslaví 70. narozeniny Jiří Edy Zajíc, mnohaletý spolupracovník KT, skautský činovník a nositel prestižního Řádu Stříbrného vlka, pedagog, publicista a mediální odborník. To samo postačí k publikování bilančního knižního rozhovoru.





Skaut a publicista Jiří Zajíc. Snímek Jana Podhorská



Bohatství zkušeností i celoživotní nasazení pro církev i společnost navíc Jiřího Zajíce k podobnému ohlížení plně kvalifikovalo už dávno před sedmdesátkou. Titul s názvem Pojďme ještě kousek vydává Katolický týdeník s podporou Benediktinského arciopatství a otázky jubilantovi kladli redakční kolegové Tereza Zavadilová a Martin T. Zikmund (ten má za sebou už dva knižní rozhovory s Petrem Pithartem a Lubošem Kropáčkem). Kniha vznikala během jednoho roku pandemie – od loňského jara po počátek jara letošního, tudíž převážně po Skypu. Přesto je zcela živým, bezprostředním setkáním a čtenář se nemusí bát ani náznaku odtažitosti, či dokonce nudy. Za koronavirovou zkušeností se autoři také hned v úvodu krátce ohlížejí – Jiří Zajíc totiž touto nemocí sám prošel.



Očima přímého účastníka



Kniha je uspořádaná tak, jak jsme u knižních rozhovorů zvyklí – od Zajícova dětství přes dospívání a zrání po současnost. Ovšem už to, že prožil celou bouřlivou druhou polovinu 20. století se všemi jejími zvraty, a navíc se v mnoha z nich s plným nasazením temperamentního křesťana angažoval, činí vyprávění ještě zajímavějším. Čtenář má před očima velké dějiny vyprávěné zdola, očima přímého účastníka. Zajíc vypráví o školních létech v komunistickém systému, o skrytém skautském působení, o srpnové okupaci a následné normalizaci, o práci pro podzemní církev, o listopadovém převratu či o sebehledání společnosti i církve od pádu režimu podnes.



Zajíc už od 80. let působil v médiích, včetně dnes již zrušené náboženské redakce Českého rozhlasu (kterou spoluzakládal), Rady České televize (v letech 1993–1997) nebo Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Byl také aktivním členem týmu Desetiletí duchovní obnovy a polistopadového Plenárního sněmu, vyučujícím na Jaboku či Vyšší odborné škole publicistiky, působil v Národním institutu dětí a mládeže Ministerstva školství i v Národním institutu pro další vzdělávání. Především je pak skautským činovníkem, jenž stál u mnoha reforem Junáka a podílel se na jeho výchovných programech: právě on je autorem současného skautského slibu s odkazem na duchovní ukotvení skautingu – nejvyšší Pravdu a Lásku.



Tyto kapitoly, které se týkají jednotlivých etap Zajícova života, jsou vždy doplněny četnými přesahy až k dnešnímu společenskému a vnitrocírkevnímu dění. Tazatelé kladou otázky s velkou otevřeností a Zajíc stejně otevřeně odpovídá. Jako člověk s velkým přehledem a erudicí i životní zkušeností a zároveň jako člověk kritický, ale zároveň dostatečně pokorný se dokáže rozhovořit o výchově mládeže, koncilu, podzemní církvi i jejím (ne)přijetí v církvi porevoluční, o církevních restitucích, posledních papežích, skandálu zneužívání v církvi i třeba o aktuální krizi v České televizi. Druhou polovinu knihy tvoří vybrané Zajícovy publicistické texty.



Dalším přínosem knihy je pohled Terezy Zavadilové jako o dvě generace mladší publicistky: „Co Jiří Zajíc prožil na vlastní kůži, znám jen z vyprávění, knížek, filmů. Jeho svědectví o celoživotním nasazení pro mladé lidi, pravdu, demokracii a církev, která by byla skutečnou rodinou, mě inspirovalo a otevřelo mi netušené obzory.“ Ač totiž můžete s Jiřím Zajícem leckdy nesouhlasit, bezesporu má – jak píše v předmluvě Petr Pithart – „dar věrohodnosti“. Podává tak autentickou výpověď, která nad sebou nenechá jen mávnout rukou.



Tereza Zavadilová, Martin T. Zikmund – Jiří Zajíc: Pojďme ještě kousek. Hovory o víře, společnosti a výchově (Katolický týdeník 2021)

ALENA SCHEINOSTOVÁ

