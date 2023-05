Maraton „zušek“ propojí umění a pomoc

Po celé republice mohou v těchto dnech lidé zdarma navštívit některý z pěti set koncertů a dalších akcí festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Sedmý ročník původně jednodenní přehlídky se rozrostl na čtrnáctidenní umělecký maraton.





Svůj um představí žáci 439 „zušek“ z celé země, často ve vzájemné spolupráci nebo v součinnosti s profesionálními hudebními tělesy a sólisty. Od 21. května do 4. června děti vystoupí v parcích, na náměstích, kolonádách nebo v kostelech a 3. června pak v osmisethlavé síle na slavnostním celodenním programu ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR. Kromě hudby se tu dostane na taneční a divadelní program. Hostem večerního koncertu, kterým den vyvrcholí, bude mj. pěvec Roman Janál.



„Když jsme s festivalem začínali, netušili jsme, do čeho jdeme. Máme ale velkou radost z toho, jak se rozvíjí,“ shrnula na tiskové konferenci pěvkyně Magdalena Kožená, jejíž Nadační fond za festivalem stojí. Kromě zapojení většiny z 528 tuzemských zušek (celkem se v nich vzdělává takřka čtvrtmilion dětí a jde v celosvětovém srovnání o unikátní systém) přibývá také spolupráce s mnoha dalšími subjekty – ať už jde právě o Senát nebo o kraje, o konzervatoře nebo profesionální orchestry a umělce, zavedené festivaly (jako Noc kostelů, moravskoslezskou Múziádu či Smetanovské dny v Novém Městě nad Metují) nebo o neziskové organizace a dobročinné spolky. Záštitu nad aktuálním ročníkem převzal mezi jinými český primas arcibiskup Jan Graubner. „Letos jsme si vytyčili také cíl více pomáhat sociálně slabším a handicapovaným dětem. A tak je řada festivalových akcí charitativních a zušky při nich vybírají peníze na projekty, které si děti samy zvolily,“ dodala Kožená.



Ve prospěch znevýhodněných vrstevníků



Část festivalu s mottem „ZUŠ Open pomáhá“ zahrnuje právě akce se sociálním přesahem. Například 29. května v kostele sv. Františka u Křižovníků v Praze spojí síly žáci a pedagogové několika pražských zušek a Ježkovy konzervatoře ve prospěch Dívčí katolické školy, která vedle zdravých děvčat vzdělává i znevýhodněné dívky. Koncert nazvaný „Po stopách sv. Anežky České“ bude spojený s možností zakoupit si rukodělné hračky, mýdla, svíčky aj. a také si společně zazpívat.



„30. května se zase koná koncert duchovní hudby několika pražských zušek a členů České filharmonie v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Zazní hlavně barokní a romantická hudba a výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován poradně pro ženy a dívky,“ pozvala ředitelka ZUŠ Open Irena Pohl Houkalová. „A celodenní program ve Žďáru nad Sázavou završí večerní koncert duchovní hudby v poutním kostele na Zelené hoře ve prospěch charitního díla Mary’s

Meals,“ doplnila ředitelka.



Jedním z míst, kde festival na jeden den už tradičně zakotví, je také Neratov v Orlických horách. Na podporu obnoveného poutního místa a sdružení, které tu tvoří domov a zázemí pro lidi s postižením, se zušky z východních Čech spojí 28. května pod mottem „Společně pro Neratov“. Děti oživí kostel, venkovní pódium i okolí, kde budou přímo mezi stromy probíhat výtvarné dílny. „Už loni pro nás děti malovaly obrázky, které rozvěsily po kostele a prodávaly s tím, že výtěžek putoval na naše dílo, nebo jsme je posílali jako poděkování našim sponzorům,“ ohlédl se neratovský farář Mons. Josef Suchár, který jako chlapec také několik let navštěvoval hudební školu. Charitativní prodejní výstava je v plánu i tentokrát.



„To, jak děti pomáhají, dodává festivalu ještě další krásný rozměr,“ zdůraznil P. Suchár na tiskové konferenci. „Odpovídá to i dvojímu poselství našeho poutního místa – že nikdy není pozdě začít opravovat něco, co se rozbilo, a že jsme stvořeni nejen k tomu, abychom nekonali zlo, ale abychom konali dobro a pomáhali ho konat i těm, komu to zrovna nejde,“ navázal farář a dodal: „Jsem rád, že se tu díky festivalu spojuje svět umění a svět duchovní, protože právě umění nám otevírá prostor k přemýšlení o věcech, které nás přesahují. A to je nezbytné k tomu, aby člověk mohl být celým člověkem.“



Narozeninový dárek druhým



Protože patronka festivalu Magdalena Kožená letos oslaví kulaté jubileum, připravila ještě jednu mimořádnou akci: v historickém Vladislavském sále na Pražském hradě a pod záštitou prezidenta republiky naváže 8. června na ZUŠ Open „Benefičním koncertem pro budoucnost“, kde také vystoupí spolu se světovými pěveckými hvězdami Simonou Šaturovou, Lucou Tittotem a Rolandem Villazónem. O instrumentální doprovod se postarají Collegium 1704 a nevidomá flétnistka Daniela Leiterman- nová s dalšími žáky zušek. „Dlouhodobě cítím potřebu podpořit zušky také v tom, aby měly podmínky pro rozvoj a vzdělávání dětí s handicapem či sociálním znevýhodněním, a tak bude výtěžek z tohoto koncertu věnován právě na tento účel,“ slíbila Magdalena Kožená.



ZUŠ Open. 21. 5. – 4. 6. 2023, program na zusopen.cz



ALENA SCHEINOSTOVÁ







