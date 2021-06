Drahocenný relikviář je opět k vidění

Vydání: 2021/24 Plzeňská katedrála se otvírá, 8.6.2021, Autor: Alena Scheinostová

Příloha: Perspektivy 24

Zevrubnou kontrolou prošel v těchto dnech Relikviář sv. Maura – jedna z nejdrahocennějších tuzemských památek. Od 1. června je opět k vidění na západočeském hradě Bečov.Relikviář benediktinského světce sv. Maura († 584) oslňuje mistrovským zpracováním i nákladnou výzdobou. Restaurátor Andrej Šumbera (vpravo) bdí nad jeho stavem už od 80. let. Snímek ČTKRelikviář tzv. domečkového typu s luxusním pláštěm z pozlacené mědi a drahokamů vyrobil neznámý mistr pro klášter benediktinů v severofrancouzském Rumigny na počátku 13. století. Na Bečov jej v roce 1888 přivezl tehdejší majitel Alfred de Beaufort-Spontin a roku 1985 zde památku, která Benešovými dekrety propadla státu, znovuobjevili českoslovenští policisté.Tehdy se k péči o relikviář poprvé dostal zlatník a restaurátor Andrej Šumbera. „Relikviář jsme tenkrát museli celý rozebrat a odstrojit, protože se bortilo jeho dřevěné jádro,“ ohlíží se Šumbera pro KT. Beaufort-Spontinové totiž před útěkem z Bečova roku 1945 cennost ukryli pod podlahu zámecké kaple, kde ji poničilo vlhko. Z truhličky o rozměrech 140 na 45 cm a vysoké 65 cm restaurátoři sejmuli sošky sv. Maura, Krista a dvanácti apoštolů, medailony s výjevy ze Starého zákona a životů svatých, filigrány, drahé kameny a další mistrovskou výzdobu. V polovině 90. let pak začalo vlastní restaurování, které bylo hotové až v roce 2001.„Tehdy jsem trval na tom, že práce na tak výjimečné památce má probíhat raději pozvolna a pečlivě, než aby se něco uspěchalo. Argumentoval jsem, že za sto let nikoho nebude zajímat, jak rychle jsme relikviář vystavili, ale jak kvalitně byl obnoven. Díky tomu nyní vidím, že je i po dvaceti letech od dokončení prací v perfektní kondici,“ pochválil Andrej Šumbera. Relikviář tudíž stačilo jen přečistit a pro příští léta bude namístě jen pokračovat v obvyklých každoročních kontrolách.Dohled nad jeho kondicí navíc usnadní nově pořízené digitální fotografie. „Dnešní fotoaparáty už umějí mnohem víc než ty před dvaceti lety, takže mohu snímky například mnohonásobně zvětšit pro detailní kontrolu povrchu relikviáře,“ vysvětlil Šumbera. „Navíc je možné v počítači vytvořit z nasnímaného materiálu 3D model, který by nám v práci dále pomohl,“ dodal restaurátor.Relikviář s ostatky sv. Maura, Jana Křtitele a dalších je možné si na Bečově prohlédnout v rámci průvodcované trasy (vstupenku je lépe objednat předem online na zamek-becov.cz). Aktuálně se připravuje nová specializovaná expozice v tzv. Pluhovských domech horního zámku, kam bude památka přemístěna letos na podzim. „Od stolu“ ji lze obdivovat a detailně prozkoumat na Šumberově webu svatymaur.cz.ALENA SCHEINOSTOVÁ