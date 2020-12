Do Betléma s rockery i cimbálovkou

Vydání: 2020/49 Světlo pro ty, kdo trpí za víru, 1.12.2020, Autor: Alena Scheinostová

Příloha: Perspektivy 49

Neotřelé spojení dětských hlasů, moravského folkloru, rockových tónů a profesionálního hereckého přednesu nabízí autorská dvojice Josef Fojta a Emanuel Míšek na novém CD Vánoce: Písničky z Betléma .



Děti na CD odvedly vrcholný výkon a i díky nim je nahrávka vtipná a svěží. Snímek Josef Fojta



Bubeník známého Hradišťanu a umělecký vedoucí souboru Anima Una Josef Fojta si spolupráci s písničkářem Emanuelem Míškem vyzkoušel už v předchozích letech, společně připravili dvě zdařilá CD pro děti Bylinky a Nářadí i album pro dospělé nazvané Všechno má svůj čas – to ostatně po premiéře v roce 2011 právě vychází v reedici. K projektu Písničky z Betléma nyní oba tvůrci přizvali například velkomeziříčský dětský sbor Harmonie, zlínské filharmoniky, čtveřici rockových hudebníků, cimbálovku Mladí Burčáci a herce Slováckého divadla navrch s Josefem Poláškem a Barborou Hrzánovou.



Výsledkem je mimořádně rozmanitá a zvukově barevná třičtvrtěhodinka poslechu, která však drží pohromadě. První část „Zpáteční do Betléma“ je stylizovaná jako výlet vlakem k betlémské jeskyni přes Evropu i Blízký východ a kromě řady textových vtípků (jako arabský moment „Šejkův dech nás ovane. Buďte zdrávi, Slované! Tady máte balík koží, pozdravujte Dítě Boží“) je i výletem hudebním. Každá ze zemí, kterou dětští zpěváci „projíždějí“, se ozve hudebním motivem. Ironickým štípancem je pak ozvuk koledy „Narodil se Kristus Pán“ s textem: „Jsou tu opět po roce televizní Vánoce, od rána až do noci není lidem pomoci.“



Hudební pohádku „Jak Ježíšek přišel na buben“ doprovází slovem Barbora Hrzánová, titulní buben se tu ozývá společně s elektrickou kytarou a s rozmarnými verši, které ironizují konzumní chápání Vánoc. A folklorní inspiraci nejsilněji prozrazuje závěrečná část „Vánoce na čtyřech strunách“, kde nářeční dětské sbory i dospělá sóla doprovází cimbálová kapela. Nejspíš tady se posluchač rozpomene na Hradišťan a jeho písně, kde pro dokonalé zvládnutí žánru jen stěží rozeznáváme lidovou tvorbu od té autorské.



Album Písničky z Betléma se zčásti nahrávalo ve studiích Radia Proglas a zde je také na konci listopadu požehnal ředitel Proglasu Mons. Martin Holík. „Dej, ať nám toto album stále připomíná, že se tvůj Syn narodil jako nejchudší ze všech lidí, a tak nám dal příklad dokonalé pokory a chudoby,“ popřál Mons. Holík cédéčku na cestu k posluchačům. CD je k objednání na webu Slyš.to, stejně jako v křesťanských knihkupectvích a na e-shopech.



Josef Fojta – Emanuel Míšek: Vánoce: Písničky z Betléma (Anima Art 2020)









