Boží bojovník ztracený mezi palcáty

Zmatek, lev a palcáty: očekávaný velkofilm Petra Jákla Jan Žižka je nejdražší promarněnou příležitostí. Ačkoli by se o rozporuplném vojevůdci jistě dal natočit velmi zajímavý filmový příběh, máme tu jen další příspěvek do sbírky příkladů, jak to nedělat.



Přemýšleli jste někdy, zda červi přes noc dokážou „ošetřit“ vyražené oko? Nebo o tom, jestli král Václav IV. měl ve sklepení schovaného „českého“ lva? Je vám jedno, jak se nakládá s historickými reáliemi? Pokud jste odpověděli třikrát ne, pak pro vás novinka Petra Jákla nebude to pravé.



S dějinami zde bylo zacházeno velmi hrubě, přičemž historické postavy posloužily pouze jako jakási volná inspirace a režisér se bohužel nedokázal oprostit od klasických klišé. Například nebohá „liška ryšavá“ je zde zobrazena mimořádně slizce a podle, ačkoli se odborníci vesměs shodují, že právě Zikmund byl panovníkem evropského formátu a že zdědil po svém otci Karlu IV. to lepší.



(Ne)historický příběh



Jákl už před premiérou – asi pro jistotu – avizoval, že se nesnažil vytvořit historicky věrný snímek, takže si výpočet historických nepřesností a nesmyslů nadále odpustíme. Ostatně v zahraniční, anglické verzi má film i jiný název: Medieval (Středověk). O historického Žižku (o jehož mládí a vlastně ani středním věku se skoro nic neví) tu tedy vlastně vůbec nejde. Americký herec Ben Foster tak ve výsledku ztvárňuje hrdinu s těžko vyslovitelným jménem, o kterém nikdo netuší, kde se vzal a proč, a který osciluje na škále podob od krutého žoldáka po stoického filozofa.



Samotný příběh pak z dramatu náboženských bouří přelomu 14. a 15. století neodráží nic. Jan Hus se objeví jen na chvilku a z dálky. Vše se točí kolem jisté Kateřiny, snoubenky Jindřicha z Rožmberka, která se stane obětí intrik mezi králem Václavem a jejím – velmi proradným – budoucím chotěm, zatímco „liška ryšavá“ mocně přilévá olej do ohně. Vše se snaží zachránit pan Boreš, fiktivní moudrý stařík – jakýsi Mistr Yoda českého středověku. Hraje ho oscarový herec Michael Caine, který se nedávno nechal slyšet, že mu žádný režisér nechce dát kvůli vysokému věku kvalitní roli, a tak se radši bude věnovat psaní knih. Asi dobrý nápad.



Hollywood z druhé ruky



Snad si říkáte, že toto shrnutí působí zmateně. Lépe to ale nejde. Divák opravdu nemá moc šancí pochytit, proč se dívá na to, co se na plátně děje. Těžko se ubránit dojmu, že Jákl pouze nějak pospojoval dohromady scény sekání hlav a končetin s klišé hollywoodských bijáků, které by možná vypadaly dobře, kdyby se jednalo o hollywoodský film s příslušným plnotučným rozpočtem. Takto vyznívají spíše jako neziskový počin nadšenců do středověku. Jan Žižka je totiž sice nejdražší český film, ale na poměry světové kinematografie je to stále snímek skoro nezávislý, což musí být na výsledku znát.



Přesto by se byl dal udělat jinak, lépe. A i ty peníze mohl Jákl vynaložit účelněji. Třeba na účty za energie.



Jan Žižka. Režie Petr Jákl (Česko 2022). V kinech od 8. září 2022



