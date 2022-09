Křesťanská služba Alžběty II.

Vydání: 2022/38 Křesťanská služba Alžběty II., 13.9.2022, Autor: Alena Scheinostová

S mimořádnou postavou evropských dějin, nejdéle vládnoucí britskou panovnicí, symbolem noblesy a důstojnosti i hluboce věřící křesťankou Alžbětou II. se loučí nejen Británie.



„Modlím se za věčný odpočinek zesnulé královny a vzdávám hold jejímu životu v neúnavné službě pro dobro země i Společenství národů, jejímu příkladu oddanosti povinnostem, neochvějnému svědectví víry v Ježíše Krista a pevné naději v jeho zaslíbení,“ napsal v soustrastném telegramu králi Karlu III. papež František. Alžběta II. se s ním setkala ve Vatikánu v roce 2014. Snímek ČTK



Královna zemřela 8. září ve svém skotském sídle Balmoralu ve věku 96 let. Vládla déle než 70 let od 6. února 1952, kdy se jako pětadvacetiletá ujala úřadu po svém otci Jiřím VI. „Většina z nás nepoznala život bez této královny. Když nastoupila na trůn, svět i tato země byly zcela jiné. Po celých sedm desetiletí však zůstávala pro miliony lidí významnou životní konstantou: symbolem jednoty, síly, zdrženlivosti a vytrvalosti,“ ocenila při děkovné bohoslužbě za Alžbětin život minulý pátek anglikánská londýnská biskupka Sarah Mullally, jak referoval deník The Guardian. Více než dvoutisícové shromáždění za účasti veřejnosti a vrcholných politických představitelů se konalo v anglikánské katedrále sv. Pavla v Londýně.



Prostřednictvím přenosu zde zazněl i vůbec první projev nového krále, Alžbětina syna Karla III. Ten mj. připomněl slavný projev „milované maminky“ v den jejích 21. narozenin, ve kterém se před veřejností zavázala „celý svůj život, ať už bude dlouhý nebo krátký, zasvětit vaší službě“ s dovětkem: „Ať mi Bůh pomůže tento slib naplnit.“ Přenos v katedrále završil vůbec první zpěv hymny v novém znění, tedy „God Save the King“ (Bůh zachovej krále) místo „the Queen“ (královnu).



Královna služebnice



Až do státního pohřbu 19. září ve Westminsterském opatství, který povede Justin Welby jako canterburský arcibiskup, tedy nejvyšší duchovní anglikánské církve, trvá státní smutek. Anglikánští biskupové slouží ve svých katedrálách zádušní mše, zvony – s výjimkou nedělního zvonění na počest nového krále – odbíjejí jen tlumeně. Na webu anglikánské církve churchofengland.org byly zveřejněny zvláštní zádušní modlitby i liturgické pokyny farnostem včetně praktických doporučení – v kostelích jsou totiž umístěny také kondolenční knihy a lidé jsou zváni, aby své city přišli vyjádřit třeba ztišením nebo rozsvícením svíčky. „Zesnulá nás naučila o Bohu a jeho lásce mnohem více než kterákoli jiná současná osobnost, ať už slovy nebo skutky, které nás posilují,“ prohlásil v kázání při nedělní bohoslužbě v Canterbury Justin Welby. „Nepamatujeme si ji kvůli tomu, co měla, ale kvůli tomu, co dávala,“ vyzdvihl a shrnul: „Byla pro nás nejkrásnějším příkladem křesťanského života i křesťanské smrti.“



Zármutek nad Alžbětiným úmrtím i modlitby za její duši, za rodinu i za Británii vyjadřují také katolické biskupské konference v Británii i zemích Commonwealthu od Kanady až po Austrálii či Nový Zéland, kde kondolenci zahájili modlitbou v domorodé maorštině. Ačkoli byla Alžběta II. vychována v anglikánské tradici a celý život se jí držela (britský panovník je též hlavou anglikánské církve), významně se přičinila o vzájemné sblížení s katolíky. Už při nástupu na trůn roku 1952 požádala o modlitbu věřící bez ohledu na vyznání, a to ve svém prvním vánočním poselství. Ta se pak na sedm desetiletí stala tradicí i prostředkem, kterým panovnice opakovaně vracela křesťanské poselství do povědomí veřejnosti. Mezi její blízké přátele patřil westminsterský arcibiskup kardinál Basil Hume OSB a do Westminsteru Alžběta chodívala na nešpory. V neposlední řadě byla první britskou vládkyní, která na ostrovech přijala papeže: nejprve Jana Pavla II. v roce 1982 a poté Bene-

dikta XVI. v roce 2010.



Soustrast k Alžbětinu úmrtí vyjádřili i čeští biskupové. „Zesnulá královna byla pro celé lidstvo vzorem v mnoha ohledech, v neposlední řadě pro svou pevnou víru v Boha a úctu k instituci rodiny. To považuji i za její odkaz,“ prohlásil předseda ČBK, pražský arcibiskup Jan Graubner. Emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle zase připomněl Alžbětinu cestu do Česka v roce 1996. „Měl jsem tehdy možnost se s ní setkat dvakrát, a to při její návštěvě Prahy i Brna. Její život jsem vnímal jako naplněnou službu druhým – službu, kterou ve všech jejích ohledech s respektem přijala a s věrností a noblesou naplňovala,“ vyzdvihl biskup a dodal: „Považuji ji za nepřehlédnutelnou osobnost novodobých dějin.“ Na britské velvyslanectví zaslali biskupové jménem katolické církve v ČR oficiální kondolenci.



Na čtvrtek 15. září Arcibiskupství pražské, Ekumenická rada církví a Anglikánská evropská diecéze naplánovaly do pražské svatovítské katedrály za královnu Alžbětu II. ekumenickou modlitbu. Začne v 18 hodin a bude ji přenášet Česká televize.



ALENA SCHEINOSTOVÁ

Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Zahraniční, Články