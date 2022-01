Koledují děti i biskupové

Vydání: 2022/3 Premonstráti zakončili jubilejní rok, 11.1.2022

Nejvíce koledníků letošní Tříkrálové sbírky se vydalo do ulic o uplynulém víkendu (8.–9. ledna) od velkých měst po malé vesničky. Sbírka trvá až do neděle 16. ledna, online lze přispět i později.





V centru Olomouce koledoval biskup Josef Nuzík (vlevo). Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra



V Plzni se zapojil i biskup Tomáš Holub (vlevo). Snímek Pavel Říha



Z Velehradu. Snímek Lenka Fojtíková



Koledují malé děti, dospělí, někde se přidávají i biskupové. Do ulic se v kostýmu tříkrálového koledníka – toho „černého vzadu“ – vydal třeba biskup Josef Nuzík ve skupince s hejtmanem Olomouckého kraje Josefem Suchánkem a primátorem Olomouce Miroslavem Žbánkem. „Tříkrálová sbírka má za cíl zajistit pomoc a podporu slabým. Její prioritou je ale přinést lidem zvěst, že Bůh na člověka nezapomněl, dát jim světlo a naději. Osobní kontakt je proto důležitý, nestačí zůstat v online prostoru,“ zdůvodnil biskup Nuzík. Kvůli epidemiologické situaci ale koledníci při své cestě ulicemi i po institucích města nenesli pokladničky a nevybírali peníze. Místo toho rozdávali kartičky s informacemi, jak lze do sbírky přispět.



Už tradiční plzeňská koleda (K)raje + (M)ěsta + (B)iskupství na podporu sbírky se konala přímo 6. ledna na svátek Tří králů. S biskupem Tomášem Holubem letos vyrazili koledovat náměstek hejtmanky Josef Bernard a radní města Plzně David Šlouf. Začínali na krajském úřadě, neopomenuli magistrát ani biskupství nebo banku ČSOB, doputovali také do areálu Západočeské univerzity a Škody Transportation a svou misi zakončili v Plzeňském Prazdroji.



V centru Prahy šla na koledu s jednou z mnoha skupinek Štěpánka Dreslerová z Arcidiecézní charity Praha. „Spolu s Jarmilou a Honzou jsme oblékli kostýmy a vydali se na Vinohradskou ulici. Po pár minutách ze mě opadl ostych a s písní ‚My tři králové jdeme k vám‘ jsme šli vstříc kolemjdoucím,“ popsala. Bankovku do kasičky vhodil i muž, který pak s futrálem na housle zašel do budovy Českého rozhlasu, kde koledníci na dveřích zanechali symbolické požehnání K+M+B. Během pár minut byl dárce zpět s tím, že si koledníky musí ještě poslechnout, že takovéhle sbírky mají cenu. A do kasičky vhodil další bankovku.„Houslista Jaroslav za námi přišel pak ještě jednou, prý mají pauzu při nahrávání koncertu. Byl to ten den nejštědřejší dárce. Příští rok by mohl koledovat s námi. Třeba by nás mohl doprovodit hrou na housle? Uvidíme,“ připojila Dreslerová.



Vybírali i Cvrčci



Na Uherskohradišťsku se do sbírky zapojilo na 1 200 koledníků. Ve většině ze 46 obcí, které spadají pod působnost Charity Uherské Hradiště, nasměrovali koledování na sobotu 8. ledna. Ve Starém Městě ale koledovali už v pátek odpoledne. Nejdříve se skupinky tří králů sešly na mši svaté, kde jim P. Miroslav Suchomel udělil požehnání do jejich služby.



O víkendu se koledovalo také na Velehradě. Roli tří králů a vedoucích zastávali především členové farního společenství dětí a mládeže, kteří si říkají Cvrčci. Ještě než se v sobotním odpoledni vydali na obchůzku, požehnal jim velehradský farář P. Josef Čunek SJ. „Nenesete sice zlato, ale zlatá jsou vaše srdce a takovým kadidlem jsou vaše zářící oči. Tam, kam přijdete, přinášíte Pána Ježíše a lidé pak z radosti nad vaší návštěvou poznávají, že obdarovat potřebné je vlastně obdarováním Boha,“ sdělil jim velehradský farář.



TOMÁŠ KUTIL a diecézní redaktoři













