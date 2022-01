Koledníci už vyrazili do ulic

4.1.2022, Autor: Tomáš Kutil

Po loňské odmlce se v těchto dnech vydávají do ulic opět tříkráloví koledníci. Vybírat peníze pro potřebné budou až do 16. ledna.





Uherským Hradištěm prošel v pondělí odpoledne průvod se třemi králi na koních. Ti připomínali mudrce z Východu, kteří měli přinést narozenému Spasiteli dary. Doprovázel je i velbloud. Charita Uherské Hradiště tak symbolicky zahájila Tříkrálovou sbírku. Snímek Lenka Fojtíková



„Děkujeme všem, kteří podarují naše koledníky a vzpomenou si tak na lidi osamělé, nemocné či na ty, kteří se ocitli v různých potížích. Charita Česká republika, která v roce 2022 oslaví 100 let existence, tu pro potřebné bude vždy, a to i díky vaší velkorysosti, soucitu, ohleduplnosti a laskavosti,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR, která sbírku pořádá.



Sbírka je letos převážně venkovní – tři králové se svou koledou nebudou vstupovat do domovů a zazpívají jen před dveřmi, na ulicích, náměstích či návsích. Pokud budou koledovat v institucích, domlouvají koordinátoři vše podle protipandemických opatření tak, aby se možnost přenosu viru minimalizovala.



Desítky tisíc koledníků dostali na cestu požehnání. Na některých místech osobně, ostatním ho adresoval online cestou augustinián P. Juan Provecho, který se do sbírky už roky aktivně zapojuje a Charita ho poprosila, aby své požehnání natočil na video. Lze si ho přehrát na webu trikralovasbirka.cz.



Pro koledníky i dárce představuje sbírka příležitost začít nový rok dobrým skutkem. „Děti sbírku berou za svou a velice se těší – zvláště po loňské pauze, kdy osobně koledovat nebylo možné. Každá skupinka koledníků ví, proč koleduje a na jakou konkrétní věc se v jejím regionu vybrané peníze použijí,“ říká koordinátorka sbírky Gabriela Víšová. Na některých místech přesto ještě koledníci chybí. Kdo by se chtěl zapojit, může kontaktovat svého regionálního koordinátora, kontakty najde na webu sbírky.



Charita ponechala také všechny osvědčené „covidové nástroje“ z loňské koledy: zůstává možnost přispět do statických kasiček, které jednotlivé Charity rozmístí po úřadech, kostelích, firmách, obchodech, lékárnách a na dalších místech. Seznamy s jejich umístěním jsou na webových stránkách jednotlivých Charit. Přispět je možné též online skrze web sbírky (a to i po 16. lednu) či pomocí DMS nebo prostřednictvím QR kódů. „Zkoušíme také další novinky. Letos budeme v brněnské diecézi testovat platební terminály v mobilních telefonech,“ přibližuje Simona Cigánková, mluvčí

Charity ČR.



Vykoledované peníze pomohou statisícům lidí v nouzi – nemocným, seniorům, lidem s handicapem, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným skupinám, a to přímo v místech, kde sbírka probíhá. Koledníci pro ně získávají desítky milionů korun. V roce 2020 to bylo přes 130 milionů korun, v „pandemickém“ roce 2021 pak 81,5 milionu, což Charita ČR považuje vzhledem k okolnostem za velký úspěch.



TOMÁŠ KUTIL











