Knihkupci zatím přežili. Co dál?

Vydání: 2020/21 Oslava 100 let Jana Pavla II., 19.5.2020

Vládní opatření v boji proti koronaviru dopadla tvrdě i na křesťanské vydavatele a knihkupce. Počítají milionové ztráty, ale zároveň věří, že zájem čtenářů jim pomůže přežít.



Pro knihu si k Paulínkám zašel jeden z jejích autorů P. Angelo Scarano. Snímek Jana Podhorská



„Ze dne na den jsme museli kvůli vládním nařízením zavřít všechna knihkupectví, kterých máme jedenáct. To znamenalo okamžité zastavení prodeje knih a dalšího zboží prostřednictvím kamenných obchodů. Bohužel vzhledem k zaměření naší produkce to zasáhlo zrovna jeden ze dvou prodejních vrcholů roku, a to Velikonoce,“ vysvětluje Martin Steiner, ředitel Karmelitánského nakladatelství. KNA zareagovalo změnami nejen v prodejní strategii, ale z opatrnosti i v produkci. „Vydáváme nyní pouze tituly, které již byly ve výrobě nebo nebylo možné je z technických či obchodních důvodů odložit. Vydání ostatních titulů jsme, až na pár výjimek, prozatím odložili do dalšího pololetí, případně na příští rok,“ dodává. Většina zaměstnanců během nouzového stavu pracovala z domova.



Nejhorší scénáře ohledně ekonomické situace firmy se naštěstí nepotvrdily, úsporná opatření jsou přesto nutná. „Ačkoli jsme ve srovnání s loňským rokem v březnu zaznamenali zhruba čtyřicetiprocentní pokles tržeb, v dubnu byl tento pokles již jen přibližně deset procent,“ uvádí finanční ředitelka KNA Lenka Stehlíková.



Velmi pomohl zájem zákazníků, kteří hojně využívali e-shopy iKarmel.cz a mesni-vina.cz. „Připravili jsme pro ně různé akce, ale i rozšíření sortimentu například o klášterní produkty,“ připojuje obchodní ředitel KNA David Tesař. Nyní se zákazníci postupně vracejí i do znovuotevřených obchodů.



Jen čtvrtinový obrat



Od konce dubna mají znovu otevřeno také Paulínky, ale i ony počítají ztráty. „E-shop sice během nouzových opatření fungoval mírně nadprůměrně, rozhodně to však nepokrylo ztráty z nefungujících obchodů. Obrat nám spadl o tři čtvrtiny. Zastavila se i distribuce – celé palety knih, vydaných těsně před krizí, nám zablokovaly náš malý sklad, takže jsme si nemohly dovolit dát do tisku další připravené tituly,“ popisuje sestra Isidora Pérez z nakladatelství Paulínky. Výdaje přitom zůstaly stejné jako před krizí – licenční poplatky, honoráře překladatelům, mzdy zaměstnancům, nájmy. Nakladatelství se tak ocitlo finančně téměř na hraně přežití.



„I když se obchody pomalu rozjíždějí, budou nám letos chybět větší prodejní akce, jako je knižní veletrh Svět knihy nebo Katolická charismatická konference v Brně, které obvykle vynahrazují letní ‚okurkovou‘ sezonu,“ doplňuje sestra Isidora s tím, že má radost z vycházejících novinek i z připravovaných titulů a že s Boží pomocí nakladatelství snad zvládne i finanční propad.



„V Portále jsme nepřikročili k žádným radikálním krokům, naopak se snažíme působit stabilně a jako opora zaměstnanců i spolupracovníků. Dál plníme své závazky, jen jsme trochu rozvolnili tempo vydávání, aby se novinky rozprostřely během celého prvního pololetí. Naše knihy nejsou sezonní, mají svou hodnotu a životnost, takže jsme přesvědčeni, že je vydání s měsíčním zpožděním nijak nepoškodí,“ říká šéfredaktor a jednatel Portálu Martin Bedřich. Ztráty jsou však obrovské, jdou do milionů korun. „Velké zlepšení nečekáme, s důsledky pandemie se bude celý nakladatelský a knihkupecký trh vyrovnávat jistě rok,“ uvědomuje si.



Všech pět svých prodejen (dvě v Brně, v Českých Budějovicích, Uherském Hradišti a Uherském Brodě) muselo pak uzavřít vydavatelství Doron. „To znamenalo nulové tržby. Prodeje přes e-shopy (www.doron.cz a www.mesnivina.cz) sice mírně narostly, ale v celoročních tržbách je to jen drobné přilepšení,“ ilustruje majitel vydavatelství Pavel Nebojsa. Velkou ztrátou i pro ně bylo období Velikonoc, na skladech tak zůstaly tituly určené právě pro tyto svátky.



Kritické Velikonoce



Další ztráty očekává ze zrušených akcí – kromě charismatické konference to jsou další poutě, obnovy či setkání. „Všechny připravované knižní novinky a dotisky, které ještě nebyly v tisku, jsme přesunuli na druhé pololetí, ale je možné, že některé nevyjdou letos vůbec,“ konstatuje Nebojsa. I on potvrzuje, že výdaje má stejné jako jiné roky. „Snažíme se maximálně využít pomoc státu, ale ta nepokryje vše, navíc je pomalá a chaotická. Jednáme také s majiteli objektů, kde jsme v nájmu, ale i zde čekáme, zda sliby vlády o uhrazení části nájmů nabudou konkrétní zákonné podoby. Přesto jsme se zatím rozhodli naše knihkupectví nezavírat a nikoho z dvanácti zaměstnanců nepropustit. Věříme, že i s pomocí našich stálých i nových zákazníků tuto zvláštní dobu zvládneme,“ uzavírá.



V dominikánském nakladatelství Krystal OP pokračovali v práci i v nouzovém režimu. „Věříme, že knihám neodzvonilo a že budou mít své místo i v době pokoronavirové. Připravujeme k vydání třeba další traktáty Teologické sumy, kázání sv. Bernarda, další svazky edice Patristika a také další čísla revue Salve,“ sděluje sr. Guzmana Valentová z nakladatelství Krystal OP. Zavřená knihkupectví znamenala ovšem i zde propad tržeb, a tím i prostředků na tisk nových knih. „Ten jsme museli – doufám, že jen dočasně – pozastavit a připravovat knihy tzv. do šuplíku. Stav nouze tak přežijeme jen díky čtenářům: kupujte a objednávejte si naše knihy a doporučte je přátelům,“ povzbuzuje sestra Guzmana.



„Pro všechny věrné zákazníky mám dobrou zprávu, pandemie nás nezlomila,“ hlásí Iva Pospíšilová z brněnského nakladatelství a knihkupectví Cesta a pokračuje: „Tržby jsou sice proti stejnému období loňského roku poloviční, ale díky Bohu aspoň za to. Kdyby nepomohl náš malý internetový obchod, bylo by to horší. Hlavně aby se čtenáři hodnotné literatury začali rychle vracet.“



Uzavřené prodejny



Situace není jednoduchá ani pro zavedené prodejny. „Museli jsme zavřít před Velikonocemi, kdy bývá zvýšený zájem zákazníků, ztráty jsou proto velké. A první dny prodeje zatím moc optimismu nedávají, lidí přichází minimum. Za obrázky, kříže, plastiky, růžence i duchovní literaturu zde celoročně utráceli také turisté, ti nyní chybí úplně,“ konstatuje Radek Líkař, majitel prodejny Donum pod věžemi katedrály na brněnském Petrově. Vedle devocionálií běžně prodá mnoho Katolických týdeníků. K propadu jeho tržeb přispěly i zrušené bohoslužby v celé diecézi. Duchovní správci potřebovali méně mešního vína, hostií, svíček aj. „To vše se brzy změní. Věřím, že zákazníci se začnou každým dnem vracet stejně jako dodavatelé. Naše vzájemné vazby jsou nejen obchodní, ale i velmi přátelské, na každého z těch kněží i laiků se těším,“ říká Radek Líkař. K přilákání nových zájemců nyní zkouší různé druhy slev. Navíc využil pauzu k vymalování a velkému úklidu celé prodejny.



TOMÁŠ KUTIL, VÁCLAV ŠTAUD

