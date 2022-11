Kněžství není zaměstnání

Vydání: 2022/45 Papež přijíždí do Perského zálivu, 1.11.2022, Autor: Filip Breindl

O gestech, úloze duchovních v oblastech válečného konfliktu nebo o různých pokušeních hovořil papež 24. října při setkání s bohoslovci a kněžími studujícími v Římě. Své zástupce na setkání vyslala i česká Papežská kolej Nepomucenum.



Bohoslovci a kněží studující v Římě zaplnili aulu Pavla VI. Snímek archiv Vojtěcha Razimy



„Možná se příště podíváme na zbývajících 198 otázek,“ poznamenal František poté, co zodpověděl deset z předem zaslaných dotazů (web Vatican News zveřejnil doslovný přepis). Předtím se papež omluvil za pozdní příchod. Zmínil, že ten den měl na programu hned dvě audience pro hlavy státu: kromě Emmanuela Macrona z Francie přijal také kyperského prezidenta Nikose Anastasiadise.



„Mluvil od srdce přímo k nám. A musím říct, že mluvil zcela otevřeně – žádné mazání medu kolem pusy, ale jasné a věcné připomínky k životu seminaristy a kněze,“ ocenil papežův spontánní projev český bohoslovec Daniel Martinek.



Jeden z dotazů, kterým se papež obsáhle zabýval, se týkal používání „chytrých“ telefonů a dalších technologií. „Myslím, že je potřeba tyto věci používat, protože jde o pokrok a dělají jistou službu. Já je ale nepoužívám, protože jsem přišel pozdě,“ přiznal se František, který podle svých slov dostal po biskupském svěcení před 30 lety mobilní telefon „velký jako bota“, z něhož pouze zavolal sestře a pak ho vrátil. „Není to můj svět,“ poznamenal.



Odolat pokušení



Zmínil také nebezpečí spojená s novými technologiemi, například snadný přístup k pornografii. „Je to neřest, kterou má tolik lidí, tolik laiků a také kněží a řeholní sestry. Tudy ale vchází ďábel,“ prohlásil papež. Seminaristy vyzval, aby odolali tomuto pokušení, které „oslabuje kněžské srdce“.



Svatý otec hovořil také o gestech, která si ve své službě osvojil, jako o důležitém prostředku komunikace s druhými lidmi. „Pohlaďte nemocné děti. Někdo vás může obvinit z pedofilie, ale na to nemyslete. Pohlazení potřebují i senioři,“ dodal a zdůraznil nutnost stálého kontaktu s Božím lidem: kněží působící na univerzitách, v seminářích či vatikánských úřadech se mají podílet na pastoraci ve farnostech či různých komunitách. V této souvislosti papež také vyzdvihl umění hry s malými dětmi. Zralá osobnost, tedy i teolog a seminarista, se pozná podle toho, zda to umí, zda vyváženě užívá „řeči“ hlavy, srdce a rukou. František také varoval před „funkcionáři“. Hrozí jim, že začnou prožívat kněžství jako zaměstnání, osvojí si staromládenecký styl a stanou se z nich neurotici.



Dalším Františkovi blízkým, jezuitským tématem bylo rozlišování, které je námětem jeho nynějších katechezí při generální audienci (viz níže). Zopakoval, že správné duchovní rozlišování nespočívá v nalezení rovnováhy, nýbrž v přenesení nevyváženosti na vyšší rovinu, k nalezení Boží cesty prostřednictvím modlitby. „Rozhodnutí má být harmonické, nikoli vyvážené. Rovnováha je cosi matematického, kdežto harmonie spočívá v kráse nastolené Duchem.“



Od ukrajinského kněze dostal František dotaz na úlohu duchovních ve válečných oblastech. „Církev trpí tváří v tvář válkám, podobně jako trpí matka, když spolu děti nevycházejí,“ reagoval papež. „Je pravda, že existuje vlast, musíme ji bránit. Ale ještě dál za tím vším je univerzální láska. A matka církev musí být nablízku všem, všem obětem,“ dodal a ukrajinskému tazateli vzkázal: „Já vím, vy tolik trpíte, vaši lidé. Modlete se ale i za útočníky, protože jsou to oběti jako vy. Modlete se, aby je Pán obrátil a aby přišel mír.“



Daniel Martinek pro web cirkev.cz uvedl, že ho oslovil papežův důraz na čtyři druhy blízkosti, které má kněz pěstovat: k Bohu, svému biskupovi, dalším kněžím a k lidem. „Jsou nutné k tomu, aby byl kněz opravdovým pastýřem, a ne pouhým kariéristou, který je blízko jenom tam, kde mu z toho něco kápne,“ shrnul český bohoslovec.



FILIP BREINDL





