Vydání: 2020/17 Kdy na mši svatou do kostela?, 21.4.2020, Autor: Karel Pučelík

Spolu s uvolňováním opatření proti šíření koronaviru by se měli věřící postupně vracet do kostelů. A o týden se posouvá Noc kostelů – na 12. června.



Bezpečná vzdálenost. V mnichovském kostele Svatého Ducha jsou připraveni na budoucí uspořádání mší svatých. Snímek ČTK



Aktuální plán, který minulý pátek církve domluvily s vládou, počítá s postupným navyšováním počtu účastníků bohoslužeb. Poprvé se některé kostely otevřou pro mše svaté už 27. dubna s limitem do 15 lidí. Od 11. května se bude moci bohoslužeb účastnit už 30 osob, od 25. května limit stoupne na 50 lidí. Půjde-li vše dobře, početní omezení skončí 8. června. Ta hygienická však nejspíš zůstanou.



Správci farností sami rozhodnou



Uvnitř kostelů budou platit dvoumetrové rozestupy (kromě rodin) i přísná hygienická opatření: všichni budou mít kromě okamžiku svatého přijímání nasazenou roušku a pozdravení pokoje proběhne symbolicky, kropenky budou vyschlé. Před vstupem si lidé budou dezinfikovat ruce, stejně jako kněz před mší sv. a před podáváním eucharistie i po něm. Obdobná pravidla platí i pro křty a svatby. Další shromažďování ve farnostech je až do odvolání zrušeno. Úklid kostela bude muset zahrnovat dezinfekci klik, lavic a dalších kontaktních ploch.



O tom, zda a jak uspořádají bohoslužby, rozhodnou sami duchovní správci. Někde zvýší počet mší sv., jinde se rozhodnou kvůli vysokému počtu pravidelných účastníků mše sv. zatím nepořádat. „Univerzální doporučení v této situaci není možné,“ řekl KT generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl.



Věřící mohou i v dalších týdnech slavit bohoslužby ve svých domovech. „Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení,“ uvedli biskupové v prohlášení ČBK.



Vláda ve svém původním čtyřfázovém plánu uvolňování veřejného života situaci kolem bohoslužeb neřešila. Na to reagovali zástupci poslanců i České biskupské konference a Ekumenické rady církví v dopise premiérovi i předsedovi Ústředního krizového štábu. „Vzhledem k tomu, že vláda opomněla v plánu uvolnění restriktivních opatření bohoslužby a církevní obřady, požádal jsem o projednání na Ústředním krizovém štábu, protože jsem to považoval za velmi důležité pro všechny věřící,“ uvedl minulé úterý lidovecký poslanec Vít Kaňkovský, člen krizového štábu. Posléze se zástupci krizového štábu i vlády jednal český primas kardinál Dominik Duka.



Jedná se i v zahraničí



Bohoslužby se postupně povolují též v zahraničí. Ve velmi omezeném režimu se od tohoto pondělí 20. dubna mohou scházet polští věřící. Italští biskupové jednají o obnovení veřejných bohoslužeb po 3. květnu. Konkrétní data neznají Angličané ani Francouzi. Ve Francii vláda plánuje postupný návrat k normálnímu životu až od 11. května.



Německá vláda do plánů uvolňování restrikcí k tomuto týdnu nezahrnula bohoslužby, za což si vysloužila kritiku tamější biskupské konference. Ta hodlá předložit vládě své návrhy na postupné otevření kostelů od 30. dubna. Například Bavorsko, které je pandemií silně zasaženo, ovšem počítá s bohoslužbami v omezeném režimu nejdříve od 4. května.



Noc kostelů bude o týden později



V reakci na aktuální opatření se posouvá populární Noc kostelů. Původně se měla konat 5. června, nově ji organizátoři chystají na pátek 12. června při zachování hygienických opatření. „Zveme návštěvníky do kostelů a modliteben také prostřednictvím multimediálních prostředků a internetové sítě,“ předesílají na webu www.nockostelu.cz. Letošní motto čerpá (až symbolicky) zeŽalmu 104: „Přivádíš tmu, noc se snese… Slunce vychází… Člověk vyjde za svou prací.“



KAREL PUČELÍK





Uvolňování veřejných bohoslužeb



od 27. dubna 15 osob



od 11. května 30 osob



od 25. května 50 osob



od 8. června bez omezení počtu lidí







