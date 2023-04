Kde obnovují památky nápaditě

Vydání: 2023/17 30 let Adopce na dálku, 25.4.2023, Autor: Alena Scheinostová

Příloha: Perspektivy 17

Ze 327 veřejných sbírek na obnovu kulturního dědictví po celé republice může veřejnost až do 31. května vybírat „tu svoji“ v prvním kole soutěže Máme vybráno. Právě začal její už 12. ročník.



Podpořit svým hlasem lze například sbírku na obnovu kostela sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem, kterou vyhlašuje farnost v Lysé. Snímek Wikimedia Commons



Svůj hlas může zájemce udělit prostřednictvím online formuláře na webu mamevybrano.cz. Seznam zahrnuje všechny kraje a památky církevní i světské, umělecké i například technické. Z prvního kola postoupí za každý kraj sbírka s největším počtem hlasů a od 15. 6. do 31. 8. bude veřejnost mezi těmito krajskými vítězi vybírat znova. Na září je do dominikánského kláštera v Praze plánováno vyhlášení sbírek s nejvyšším počtem hlasů, které si mezi sebou rozdělí stotisícovou částku. Pořádající Institut pro památky a kulturu vybere také finančně nejúspěšnější sbírku a udělí cenu redakce svého časopisu Propamátky iniciativě, která shání prostředky zvláště inspirativním způsobem.



Desítky soutěžících sbírek se zaměřují na záchranu a obnovu kostelů a kaplí, varhan či klášterních zahrad a dalších církevních památek. Nejednu z nich čtenáři KT znají z našich stránek – v první řadě sbírku na pořízení nových varhan pro pražskou katedrálu sv. Víta, které už jsou hotové a čekají ve varhanářské dílně svého tvůrce Gerharda Grenzinga ve Španělsku, až budou v katedrále provedeny nezbytné stavební úpravy. „Za každou obnovou stojí konkrétní lidé, kteří dovedou snít a dokáží pro své nápady strhnout ostatní. Zájem o památky narůstá. Češi jsou národ filantropů, rádi přispíváme na dobrou věc,“ raduje se za pořadatele Aleš Kozák. (sch)



Máme vybráno. V prvním kole soutěže lze hlasovat do 31. 5. 2023 na www.mamevybrano.cz



