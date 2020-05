Každé ráno se Svatým otcem

Od začátku pandemie papež František otevřel světu přístup k ranním mším svatým v úzkém kruhu v kapli Domu sv. Marty, kde bydlí. Bohoslužby v 7.00 přenáší v češtině od pondělí do soboty TV Noe.



„Prvním povoláním člověka je práce. Ta dává lidství důstojnost, která nás připodobňuje Bohu,“ kázal papež František při bohoslužbě ke cti sv. Josefa Dělníka 1. května. Dále vyzval k zápasu o práci pro všechny, která by nebyla prací otrockou. Světcova socha pochází z doby papeže Pia XII. (z roku 1956), který už o rok dříve stanovil tento svátek Mariina snoubence a Ježíšova otčíma. Na svátek ji do kaple sv. Marty z Říma přenesla italská Asociace křesťanských pracujících (ACLI). Snímek ČTK



Papež tak denně přibližuje všem věřícím svou teologii kázáními k biblickým čtením daného dne. Například minulý týden o svátku sv. Kateřiny Sienské, učitelky církve a patronky našeho kontinentu, se modlil za jednotnou Evropu a pospolitost Evropské unie, aby „v bratrství překonala pandemii a její následky“. V kázání pak vyložil, jak přistupovat ke svátosti smíření: prosit o milost prostého, pokorného, a především konkrétního vyznání hříchů. „Všichni máme hříchy, všichni jsme hříšníci. Ale nesmíme se obelhávat tím, že toto tvrzení pronášíme stejně jako ‚dobrý den‘. Tím se z něj stává sociální návyk, který nás zbavuje pravého vědomí hříchu… Pravda je konkrétní, a proto se není možné zpovídat z abstraktních hříchů,“ vysvětlil Svatý otec.



Děti se zpovídají konkrétně



Dále připomněl, že dobře zpovídat se dovedou děti. „Prosme Pána o milost jednoduchosti, kterou obdařil bezelstné lidi, děti, mládež, kteří vysloví, co cítí, a neskrývají to, byť se třeba mýlí,“ dodal. Připomněl příklad chlapce, který se zpovídal z toho, že se pohádal s tetou. Při jeho vyznání vyšlo najevo, že mu zakázala hrát fotbal, dokud nebude mít hotové úkoly. „Slovo dalo slovo a nakonec jsem ji poslal – víte kam,“ popsal papež slova malého kajícníka a zažertoval, že chlapec měl dokonce „tak dobré znalosti zeměpisu, že přesně věděl, kam ji posílá“.



Papež dále zmínil, že nedávno obdržel dopis od mladého italského chlapce, kde ho „kárá“ za jeho výzvu k pozdravení pokoje. „To přece nemůžete říkat, vždyť při pandemii se nesmíme navzájem dotýkat,“ vyčítal chlapec papeži. Svatý otec ocenil, že mladý pisatel využil svobody říct věci tak, jak jsou (přestože si nevšiml, že v kapli sv. Marty se lidé zdraví místo podáním ruky úklonou). „Také my musíme s pomocí Boží mít svobodu říct věci tak, jak jsou,“ vyzval František.



