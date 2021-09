Kardinál: Srdečně zvu na Tetín

Vydání: 2021/36 Do školy s požehnáním, 31.8.2021

Vrcholí přípravy na Národní svatoludmilskou pouť. Ke společným oslavám výročí 1100 let od mučednické smrti této světice zve na Tetín pražský arcibiskup, kardinál DOMINIK DUKA.





V předvečer slavnosti 17. září doputuje do Tetína i lebka sv. Ludmily. Bude to podobným způsobem, jak tomu bývá s relikvií sv. Václava při cestě do Boleslavi?



Oslavy na Tetíně zahájí slavnostní transport relikvie, který zajistí čestná jednotka Hradní stráže. Naše národní a státní historie totiž rostla zároveň s tou křesťanskou. Svatá Ludmila nebyla pouze babičkou sv. Václava, ale také manželkou knížete a v určitém období také regentkou, vládkyní. Její výročí tedy slavíme nejen jako společenství křesťanských církví, je to celonárodní událost.



Jak bude probíhat přivítání relikvie na Tetíně?



Od vojáků ji převezme a dočasně zde uloží k uctění poutníkům papežský legát, vídeňský arcibiskup Christopher Schönborn. Následující slavnostní nešpory bude přenášet TV Noe. Při této příležitosti si rovněž chceme připomenout vzájemnou deklaraci o smíru mezi sousedy – Čechy a Rakušany z roku 2003. Prohlášení tehdy podepsali předsedové biskupských konferencí, kteří se na Tetíně také sejdou: arcibiskup Jan Graubner a právě kardinál Schönborn. Večer jsme pak všichni spolu s veřejností zváni na berounské náměstí na slavnostní provedení Smetanovy Mé vlasti.



Mše sv. na Tetíně 18. září proběhne od 11 hodin pod širým nebem?



Ano, na veliké louce, která je kapacitně připravena pro přijetí asi deseti tisíc poutníků. Hlavním celebrantem a zároveň kazatelem bude papežský legát a rodák ze Skalky od Litoměřic, zmíněný kardinál Schönborn, a připutují sem společně i čeští a moravští biskupové. Slavnostní poutní bohoslužbu na Tetíně doplní doprovodný program, takže si na své přijde celá rodina.



Je nějaké téma, které bude poutní slavnost akcentovat?



Chceme oslavit a vyzdvihnout ženství sv. Ludmily, a tedy i postavení žen v našich dějinách, které nezačalo až s novodobou emancipací. Přímo u kolébky naší identity stojí žena. Poukážeme i na mezigenerační vztahy. Svatá Ludmila totiž přijala roli babičky, které byli svěřeni k formaci a výchově oba její vnuci. Chceme proto zdůraznit i téma rodiny jako místa soužití několika generací, jak to leží na srdci papeži. Při této příležitosti budou předána papežská vyznamenání dvěma ženám, které se dlouhodobě zasazují o postavení rodiny a výchovu dětí.



Do současné situace v naší zemi je zapotřebí vnést nejen svatoludmilský prvek vychovatelské lásky a něžnosti, ale také výchovy ke slušnosti a vzájemné toleranci. I v její době, v počátcích našeho státu, se museli lidé vyrovnávat se závistí, nenávistí a neschopností se dohodnout a navzájem se respektovat.



Během mše svaté při přinášení obětních darů bude připomenuto také církevní školství, jehož je sv. Ludmila u nás patronkou.



Symbolickým završením pouti bude 19. září večer ve Valdštejnském sále Pražského hradu.



Tam se chystá provedení světové premiéry novodobého oratoria Svatá Ludmila, k němuž hudbu i libreto složil dirigent Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, plukovník Jan Zástěra. Od dvaceti hodin bude tento koncert přenášet Česká televize.



Na co se nejvíce těšíte vy?



Srdečně zvu k pouti. Byl bych rád, aby naše účast na Tetíně byla pozdravem Svatému otci Františkovi, který byl na slavnost také pozván, ale jak víme, cestuje na Mezinárodní eucharistický kongres a k našim sousedům na Slovensko.

Těší mě, že se podařilo uspořádat všechny oslavy, včetně centrální bohoslužby na Tetíně, ve vzájemné spolupráci s představiteli obcí i státu a celé řady institucí. Mám radost, že se díky této součinnosti odehrává v okruhu výročí řada výstav, hudebních produkcí a doprovodných akcí. A že oba kostely na Tetíně jsou opravené a doplnilo je nové komunitní centrum.



