Vydání: 2021/21 Jan Nepomucký i dnes ukazuje cestu, 18.5.2021

Svatý Jan inspiruje ke statečnosti a spojování břehů – znělo z Prahy i Nepomuka. Připomínky 300 let od blahořečení Jana Nepomuckého začaly slavnostmi Navalis a bohoslužbou ve světcově rodišti za přítomnosti českých a moravských biskupů.





Slavnostní bohoslužba českých a moravských biskupů v Nepomuku. Snímek Martin Myslivec / Člověk a Víra





Slavnostní svatojánský průvod při Navalis na pražském Karlově mostě.Snímek Anička Guthrie / Člověk a Víra



Ačkoli výročí připadá až na 31. května, odstartovaly oslavy již o uplynulém víkendu, kdy má světec svátek podle církevního kalendáře. V sobotu v podvečer se v Praze konal třináctý ročník novodobých vodních slavností Navalis. Svatojánské slavnosti s lodní hudbou (musica navalis) se v Praze konaly poprvé roku 1715 právě při zahájení beatifikačního procesu. Letošní ročník byl omezený pandemií a zvýšenou hladinou Vltavy, přesto se většina programu mohla uskutečnit. Slavnostní bohoslužbu ve svatovítské katedrále celebroval kardinál Dominik Duka společně s nunciem Charlesem D. Balvem a pomocným biskupem Zdenkem Wasserbauerem.



„Svatojánský kult pro nás znamená především věrnost. Je to věrnost Kristu a jeho požadavkům na život, ale je to také vztah k druhým. Proto Jan jako generální vikář pevně stál za svým biskupem Janem z Jenštejna a neustoupil zneužití panovnické moci,“ uvedl v promluvě kardinál Duka a připomenul i další Jany české historie – Husa a Palacha, kteří v osudových chvílích projevili statečnost.



Z Pražského hradu pak svatojánský průvod zamířil na Karlův most, kde byl po požehnání a pobožnosti v nedalekém kostele sv. Františka připravený plovoucí koncert na hladině Vltavy. Premiérově zazněla symfonie Svatojánské zvony skladatele a dirigenta Kryštofa Marka. Mezinárodní věhlas českého světce pak symbolizovalo zvonění zvonů. Ty se totiž v půl osmé rozezněly nejen v Praze, ale i na třech stovkách míst svatojánské úcty v zahraničí – například v belgických Bruggách, na chorvatském ostrově Vis, na Kubě nebo v americkém New Orleans. Od regaty lodí a plavby otužilců museli pořadatelé kvůli zvýšení hladiny Vltavy nakonec ustoupit.



Ve světcově rodišti



V neděli se oslavy přesunuly přímo do Nepomuka na pomezí jižních a západních Čech. Na událost se město chystalo spolu s farností, Svatojánským muzeem a Svatojánskou maticí více než rok. Nedělní mši sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého, který se podle tradice nachází přímo na místě světcova narození, slavil opět kardinál Duka spolu nunciem Charlesem D. Balvem, s předsedou ČBK a olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem a dalšími českými a moravskými biskupy. Na území své diecéze všechny přivítal českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. „Z Boží prozřetelnosti se sv. Jan Nepomucký stal patronem mostů, které spojují jeden břeh s druhým. Zdá se, že právě tato skutečnost má být pro nás i odkazem a důležitým sdělením sv. Jana. Žijeme v době, kdy mnozí bolestě pociťují názorové rozdělení mezi sebou navzájem, rozdělení ve společnosti i v církvi,“ řekl biskup na úvod.



Homilii při mši svaté v Nepomuku pronesl kardinál Duka. „Setkáváme se zde v rodném kraji sv. Jana Nepomuckého, abychom si uvědomili, jakou roli hraje dětství a mládí v životě každého z nás,“ řekl a připomněl i dalšího Jihočecha Jana Husa a další velké postavy naší církve. „Jsme dětmi svého národa, své společnosti a také spolu s ní často podléháme ranám a úderům těžkostí. Zmíněné postavy a sám sv. Jan i jeho druhý život jako našeho světce a patrona nám ukazují, jakou cestou chceme jít,“ pokračoval kardinál.



Pražský arcibiskup vzpomněl i na hrdiny dnešního každodenního života: „Setkáváme se zde ve chvíli, kdy jsme překonali velký atak koronaviru. A tak bych chtěl poděkovat všem kněžím, kteří dokázali podpořit nemocné a pracovat s těmi, kteří s touto zákeřnou nemocí bojovali.“



Bohoslužbou začalo v Nepomuku období řady připomínek světcova jubilea. Hned odpoledne zahrála Plzeňská filharmonie v kostele sv. Jakuba Většího, kde měl být sv. Jan pokřtěn. V Nepomuku zůstávají také biskupové, kteří od pondělka jednají při zasedání ČBK. Další poutní slavnosti budou následovat, 30. května proběhne za účasti tuzemských i zahraničních kněží z oblastí svatojánského kultu světová pouť, mši sv. bude celebrovat plzeňský biskup Tomáš Holub. O den později bude slavit mši na výroční den Janovy beatifikace P. Vítězslav Holý ze Záhoří, který v Nepomuku léta působil.



KAREL PUČELÍK, RADEK GÁLIS









