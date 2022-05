Jan Graubner: Říkat Bohu ano

Arcibiskup Jan Graubner poskytl KT při příležitosti svého jmenování na pražský svatovojtěšský stolec rozhovor.



Na znaku arcibiskupa Jana Graubnera se objeví černožluté barvy pražské arcidiecéze v prvním a třetím poli. Kresba Petr Nohel



Vedle pastoračních priorit představuje i jednu z prvních změn, která se týká jako znaku. Změní se diecézní část, ta osobní zůstane stejná: na modrém poli tři zlaté džbány a nad nimi hvězda. Modré pole připomíná Pannu Marii, které tvoří pozadí pro Ježíše jako obloha pro slunce. Souvisí to s biskupským heslem Jana Graubnera: „Co vám řekne, učiňte“ (Jan 2,5). Jsou to slova Panny Marie při svatbě v Káně Galilejské. „Když jsem kdysi před biskupským svěcením řešil znak a heslo, byl jsem v časové tísni požádán o dobrý skutek návštěvy. Zašel jsem do blízkého kostela, kde byl výrazný obraz Panny Marie. U něho jsem prosil: ‚Matko Boží, poraď!‘ V té chvíli jsem si vzpomněl na její jedinou radu zapsanou v evangeliu. A bylo rozhodnuto. Mnohokrát v životě mi tato její rada pomohla. Nakonec i v přijetí nového jmenování,“ popisuje arcibiskup Graubner a dodává: „Nacvičená ochota nezdůrazňovat sebe a svá přání, ale říkat Bohu ano, úžasně osvobozuje a zjednodušuje rozhodování.“ (mach)

