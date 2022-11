Jak katolická církev loni hospodařila?

Vydání: 2022/46 V Bahrajnu o svobodě a toleranci, 8.11.2022, Autor: Tomáš Kutil

Katolická církev představila hospodaření diecézí v roce 2021. Navzdory dopadům pandemie skončilo v plusu.



Církev představila své hospodaření na tiskové konferenci v kavárně Kristian, která je součástí komunitního centra při kostele Krista Spasitele v Praze na Barrandově. Snímek Kateřina Koubová



Loňský rok uzavřela církev (míněny jsou všechny diecéze) se ziskem 646 milionů korun, což je o 270 milionů víc než předchozí rok. Hospodářská činnost církve (zisk z nájmů, prodeje dřeva i nemovitostí nebo např. investic) přinesla po odečtu nákladů 1,2 miliardy. Díky tomu tak mohou diecéze financovat svou hlavní činnost – pastoraci. V té vykázaly ztrátu 585 milionů.



Generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl minulý čtvrtek při prezentaci výsledků novinářům připomněl, že hospodářská činnost církve musí vydělat na tu hlavní (péči o věřící a další služby pro veřejnost), která bude ze své podstaty vždy ztrátová. „Církev provází i řadu ‚nekostelních‘ lidí důležitými obdobími života. V roce 2021 vzrostl také počet křtů, církevních svateb i pohřbů,“ dodal. S tím rostou i výdaje na pastoraci. Církev na ni loni vynaložila 688 milionů korun, tedy meziročně o 67 milionů více. Naopak na církevní školství vydaly diecéze jen 35 milionů korun, skoro o sto milionů méně než v roce předchozím. „Řada církevních škol je ale v našich budovách a jejich údržba se odráží v jiných kolonkách, reálné náklady jsou tedy mnohem vyšší,“ vysvětlil pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer.



Pomoc dobrovolníků



Loňské náklady na kulturní projekty (např. Noc kostelů) byly 37 milionů korun (35 milionů v roce 2020), což je oproti ostatním výdajům velmi málo. „Námi pořádané akce stojí většinou na dobrovolnících. Za málo peněz jsme tam schopni udělat hodně muziky. Bez této dobrovolné pomoci by to možné nebylo. Moc za ni děkujeme,“ doplnil P. Stanislav Přibyl.



Celkový zisk hospodaření všech osmi diecézí loni poprvé překonal státní příspěvek na platy a provoz (vloni to bylo 625 milionů), který každý rok klesá a skončí v roce 2030.



(tok)

