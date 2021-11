Inspirace z Broumovských diskusí

Vydání: 2021/46 Biskupové na pouti v Římě, 9.11.2021, Autor: Pavel Sršeň

Proměnila pandemie naše hodnoty? Jaké jsou v politice a jaké v byznyse? Minulý týden se po roční pauze opět sešli debatující v Broumovském klášteře. Minulý ročník Broumovských diskusí se konal v onlině formě.



Při debatách i organizaci akce dostali velký prostor mladí lidé. Snímek archiv Broumovských diskusí



Letošní ročník debat se točil kolem pojmu hodnoty. „Broumovské diskuse jsou setkáním lidí, kteří cítí spoluzodpovědnost za svět, ve kterém žijeme. Každý rok na nich otevíráme témata, jež mají nadčasový charakter, ale zároveň se dotýkají naší každodennosti či aktuálního stavu společnosti,“ vysvětluje Hana Valentová, pod jejímž vedením připravuje broumovský tým poslední ročníky.



K debatám zvou pořadatelé osobnosti veřejného, akademického, duchovního, politického i společenského života. „Broumovské diskuse jsou výjimečné tím, že poskytují velký prostor pro dialog, a tak je možné debatovat do hloubky, a nikoliv jen povrchně. Ctíme rovněž zásady demokratické diskuse: věcnost, otevřenost, poctivost, trpělivost, zdvořilost,“ pokračuje Valentová a dodává: „Jsme přesvědčeni, že kultivovaná debata tváří v tvář má smysl – zvláště dnes, v době polarizované společnosti, dezinformací a anonymních hádek v online prostoru. Věříme, že prostředí kláštera v Broumově, který byl odnepaměti centrem kultury a vzdělanosti, inspiruje k zastavení, zamyšlení a společnému hledání odpovědí.“



Právník, politik i kněz



Mezi hosty, kteří promlouvali k zaplněnému sálu Dřevníku, byli ústavní právník Jan Kysela, socioložka Klára Plecitá, kněz P. Michal Podzimek, senátor Pavel Fišer, bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková, exministr zahraničí Tomáš Petříček či abatyše benediktinského opatství Venio Francesca Šimuniová.



V úvodu Broumovských diskusí všechny pozdravil hostitel, arciopat břevnovský a broumovský Prokop Siostrzonek, který s velkou radostí přirovnal Broumovské diskuse k dílu arciopata Anastáze Opaska. „Svým Opus bonum navázal na dobré dílo Josefa Floriana ve Staré Říši. Společenství kolem Anastáze Opaska se nejprve scházelo v rakouském klášteře v Rohru, který s Broumovem historicky souvisí, a později i jinde, aby společně diskutovali o tom, čím se od počátku zabývají i dnešní Broumovské diskuse. Opus bonum tedy může kontinuálně pokračovat těmito diskusemi,“ pronesl na podiu arciopat a dodal, že po Opaskově smrti se nad podobnými tématy scházeli dvacet let v Břevnovském klášteře při memoriálu Anastáze Opaska. „Vloni při streamech Broumovských diskusí z břevnovského Tereziánského sálu jsme tak symbolicky předali štafetový kolík Opus bonum do Broumova,“ dodal arciopat.



Na téma Hodnoty se během tří dnů v Broumově (od 3. do 6. listopadu) hovořilo z mnoha úhlů pohledu. Zazněly názory na otázky spojené s hodnotami ve společnosti, v politice i v byznysu. Mluvilo se ale i o tom, jak je proměnila koronavirová krize a jak hledat společné hodnoty. Debaty rozdělené do tematických celků vysílali organizátoři také přes facebookový profil akce, kde je možné vše zhlédnout i zpětně. Více informací na broumovskediskuse.cz.



PAVEL J. SRŠEŇ











