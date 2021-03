Humor, který osvobozuje od předsudků

Autorský kolektiv skrytý za pseudonymem Felix Kulpa – díky vítězství v soutěži o prestižní cenu Magnesia Litera 2018 – vydává knižně to nejlepší ze satirického webu Tisíckráte.cz. Knihu představujeme víceméně vážně v rozhovoru.



Satirický blog o dění v církvi Tisíckráte.cz slaví páté narozeniny. Jak se za tu dobu proměnil tvůrčí tým?



FELIX KULPA 1: Zestárl zhruba o pět let. Někteří členové odpadli, jiní se stali biskupy.



FELIX KULPA 2: Také se rozrostl o pár inspirativních členů, kteří sice zatím přímo nepíší, ale pokud právě nečůrají do plínek a nerozbíjejí si pusu na houpačce, dávají spoustu podnětů. My ostatní vlastně píšeme trochu i pro ně, aby byla církev ještě hezčí, až dorostou.



Pamatujete si ještě, kdy jste si uvědomili, že jste populární?



FK2: Pro mě to byl rok 2017, kdy bylo Tisíckráte.cz poprvé nominováno na Magnesii Literu. Byla to zpětná vazba z míst, odkud to nikdo z nás v nejmenším nečekal.



FK3: Vzpomínám si, jak jsme hned první rok vydali článek o Noci kostelů a jejím údajném novém mottu: „Napřed kostel, potom postel“. A ke mně pak kdosi přišel a pohoršeně mi říkal: Slyšelas to letošní motto? To ti organizátoři fakt trochu přehnali!



FK2: Ta sláva šla až za hranice. Když jsme vydali zprávu, že v Brně bude hygiena zavírat kostely, protože tam nemají WC, oslovila mě znepokojená kamarádka ze zahraničí, že se jí doneslo, co se to v té České republice děje, a co na to říkám.



Dokonce i seriózní média se nechala nachytat vaší zprávou o zápalkách v husovském čísle KT!



FK4: Ano, to byl společný velký sukces Tisíckráte a Katolického týdeníku, kdy si naší existence lidé konečně všimli!



FK2: Takže naše ambice už jsou víceméně naplněny. Jen jistý člen našeho týmu pořád touží dostat se do DVTV. Nedávno jsme ale byli v pořadu Na dřeň Radia Proglas – a Proglas je vlastně takové katolické DVTV.



Proč Felix Kulpa zůstává v anonymitě? Je to pro něj výhodnější?



FK4: Ze začátku se nám to zdálo vtipné a v něčem asi schůdnější. Dnes oceňujeme, že slyšíme zpětnou vazbu na články spontánně, a ne takovou tu „pro autory“. Můžeme si také dovolit o trochu víc, a když potkáme někoho, o kom jsme psali, nemusíme přemýšlet, jak se tvářit.



FK1: Hromadný pseudonym máme proto, že neumíme tak dobře latinsky, abychom jich vymýšleli několik.



FK2: Ostatně lidé už stejně leckdy tuší. Například na zasedání biskupské konference všichni šilhají správným směrem a kardinál Duka k udělení Magnesie Litery gratuloval správné osobě.



Kde je pro vás hranice humoru? Z čeho už byste si nestříleli?



FK5: Říkáme skoro v každém rozhovoru, že Tisíckráte nechce být zlé, nechce škodit. Jsme věřící, praktikující, církev máme rádi. Co je za hranou, všichni přirozeně cítíme.



FK4: Ono co je za hranou, většinou ani není vtipné.



FK1: Navíc se ukázalo, že se jako problematické projevily věci, u kterých jsme to předem nečekali – například betlémské světlo nebo kytarové mše. Lidé, o nichž jsme se zmiňovali, nebyli rádi a psali nám e-maily. Většinou se to ale vyřešilo tím, že jsme jim poslali další naše texty, aby pobrali, kdo jsme a jakému žánru se věnujeme. Zpravidla pochopili a zasmáli se.



Na jakém humoru Felix Kulpa vyrůstal? Na svém velkém předchůdci Járovi Cimrmanovi?



FK1: Na Nedělním misálku. Ale líbí se mi i Cimrmani a samozřejmě Česká soda.



FK4: Na České sodě se asi všichni shodneme.



FK2: Intelektuálně se odkopu, ale pro mě to jeden čas bylo i Neváhej a toč. Vtipná videa však zatím na Tisíckráte.cz neplánujeme.



Co se podle vás na Tisíckráte.cz tolik líbí i lidem mimo církev?



FK1: Každý se rád zasměje tomu, co je v církvi strnulé, kožené – tím spíš, když zjistí, že se tomu dokážou zasmát a sami ze sebe si udělat legraci i lidé, kteří jsou členy církve. Čtenář zjistí, že církev není jen hierarchie, že jde o pestře namíchanou společnost, kde nechybí humor, a mile ho to překvapí. Na Tisíckráte se kolikrát nachytají i chytří lidé, intelektuálové, kteří ale o církvi vědí houby. Když se pak sami usvědčí z vlastních předsudků, ocení to.



Co mohou čtenáři čekat od knižního vydání?



FK2: Ti nejrychlejší, kteří si knížku na stránkách nakladatelství Cesta včas předplatí, najdou hned na začátku osobní věnování Felixe Kulpy. Po něm následuje předmluva jednoho našeho předního katolického intelektuála, který je velmi pro humor. Budou tu také kvalitní snímky autorů ze sdružení Člověk a Víra. Zbytkem ať se každý nechá překvapit!



FK4: Podstatné je, že to slovo, které tu dosud bylo jen v éteru v podobě jedniček a nul, se stalo tělem a bude existovat i fyzicky.



Přibalili jste k výtiskům zápalky?



FK1: To ne – myslím, že dobu pálení knih už má lidstvo za sebou.



FK2: A pevně doufáme, že ta kniha dokáže zažehnout ve čtenáři oheň ducha i sama o sobě.



Alena Scheinostová



Felix Kulpa: Tisíckráte (Cesta 2021)

